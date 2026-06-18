ICAI CA Toppers List : डोंबिवलीचा सुपुत्र देशभर गाजला! सोहन मांजरेकर ठरला देशातील तिसरा CA टॉपर; संपूर्ण टॉपर यादी पाहा

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटंट्स संस्था म्हणजेच Institute of Chartered Accountants of India कडून घेण्यात आलेल्या चार्टर्ड अकाउंटंटसाठीच्या अंतिम परिक्षेचा CA Final May 2026 निकाल जाहीर झाला असून या निकालात महाराष्ट्रातील डोंबिवली पूर्व येथील सोहन अनिल मांजरेकर याने देशात तिसरा क्रमांक मिळवत मोठे यश संपादन केले आहे. या यशामुळे मुंबई उपनगरात आणि विशेषतः डोंबिवली परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सोहनने एकूण 473 गुण मिळवले असून एकूण 78.83% इतकी टक्केवारी गाठली आहे. CA Final सारख्या अत्यंत कठीण आणि स्पर्धात्मक परीक्षेत देशभरातील हजारो परिक्षार्थींमध्ये टॉप 3 मध्ये स्थान मिळवणे ही अत्यंत उल्लेखनीय कामगिरी मानली जाते. अभ्यासातील सातत्य, कठोर मेहनत आणि शिस्त यामुळे त्याने हे यश मिळवले असल्याचे मानले जात आहे..सोहनने एकूण 473 गुण मिळवले असून त्याने 78.83% टक्के गुण मिळवले आहेत. CA Final सारखी खूप कठीण आणि स्पर्धात्मक परीक्षा आहे, ज्यामध्ये देशभरातून हजारो विद्यार्थी बसले होते. अशा परिस्थितीत टॉप 3 मध्ये स्थान मिळवणे ही खूप मोठी आणि खास कामगिरी मानली जाते..या परीक्षेत पहिला क्रमांक पटियालाच्या नूर सिंगला याने मिळवला आहे. त्याने 499 गुण मिळवून 83.17% गुणांसह देशात टॉप केले आहे. दुसरा क्रमांक हावड्याच्या रितीज सराफ याने मिळवला असून त्याने 475 गुण मिळवून 79.17% गुण मिळवले आहेत. मात्र महाराष्ट्रासाठी खास अभिमानाची गोष्ट म्हणजे डोंबिवलीच्या सोहन मांजरेकरने टॉप 3 मध्ये स्थान मिळवले आहे. त्यामुळे राज्याचा गौरव आणखी वाढला आहे. .हे आहेत पहिले ३ टॉपर्सरँक 1 – नूर सिंगला (पटियाला). त्याने 499 गुण मिळवले असून, टक्केवारी 83.17% आहे.रँक 2 – रितीज सराफ (हावडा). त्याने 475 गुण मिळवले असून, टक्केवारी 79.17% आहे.रँक 3 – सोहन अनिल मांजरेकर (डोंबिवली (पूर्व)). त्याने 473 गुण मिळवले असून, टक्केवारी 78.83% आहे..CA Final परीक्षा 2 मे ते 12 मे 2026 दरम्यान देशभरातील वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांवर ऑफलाइन पेन-आणि-पेपर पद्धतीने झाली होती. या परीक्षेला हजारो विद्यार्थ्यांनी हजेरी लावली होती.निकालानंतर एकूण 7,931 विद्यार्थी चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून पात्र ठरले आहेत. ही परीक्षा दोन ग्रुपमध्ये घेतली जाते आणि दोन्ही ग्रुप पास होणं खूप कठीण असतं, त्यामुळे या परीक्षेला अधिक अवघड मानले जाते..डोंबिवलीतील सोहन मांजरेकरच्या या यशामुळे अनेक CA विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळाली आहे. कठीण अभ्यासक्रम, वेळेचे व्यवस्थापन आणि सततचा सराव या जोरावर त्याने हे स्थान मिळवले आहे. मुंबई उपनगरातून देशपातळीवर अशी कामगिरी होणे हे शैक्षणिक क्षेत्रासाठीही महत्त्वाचे मानले जात आहे.त्याच्या यशामुळे कुटुंबीय, मित्र आणि शिक्षकांमध्येही अभिमानाची भावना व्यक्त केली जात आहे. CA सारख्या प्रतिष्ठित परीक्षेत टॉप 3 मध्ये येणे हे त्याच्या भविष्यासाठी मोठे दार उघडणारे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.