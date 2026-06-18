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ICAI CA Toppers List : डोंबिवलीचा सुपुत्र देशभर गाजला! सोहन मांजरेकर ठरला देशातील तिसरा CA टॉपर; संपूर्ण टॉपर यादी पाहा

ICAI CA May 2026 Result: डोंबिवलीच्या सोहन मांजरेकरने ICAI CA Final 2026 मध्ये देशात तिसरा क्रमांक मिळवत महाराष्ट्राचा गौरव वाढवला.
ICAI CA May 2026 Result Declared

ICAI CA May 2026 Result Declared

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटंट्स संस्था म्हणजेच Institute of Chartered Accountants of India कडून घेण्यात आलेल्या चार्टर्ड अकाउंटंटसाठीच्या अंतिम परिक्षेचा CA Final May 2026 निकाल जाहीर झाला असून या निकालात महाराष्ट्रातील डोंबिवली पूर्व येथील सोहन अनिल मांजरेकर याने देशात तिसरा क्रमांक मिळवत मोठे यश संपादन केले आहे. या यशामुळे मुंबई उपनगरात आणि विशेषतः डोंबिवली परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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