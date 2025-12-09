Natural Farming Courses: नैसर्गिक शेती शिक्षणात मोठा बदल! ICARचे निर्देश, देशभरात लवकरच सुरू होतील UG–PG आणि PhD अभ्यासक्रम

New Agriculture Courses: शैक्षणिक पातळीवर नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशभरातील कृषी विद्यापीठांमध्ये पदवी, पदव्युत्तर आणि डॉक्टरेट अभ्यासक्रम सुरू करण्याची प्रक्रिया जलद गतीने सुरू आहे. या संदर्भात, आयसीएआरच्या महासंचालकांनी सर्व संस्थांना अधिकृत पत्र पाठवून आवश्यक तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत..उच्च शिक्षणात नैसर्गिक शेतीचा समावेशदेशभरातून मिळणाऱ्या वाढत्या प्रतिसादामुळे, प्रतीक्षा शितला हा उच्च शिक्षणाचा एक स्वतंत्र विभाग म्हणून विकसित होत आहे. ICAR ने विद्यापीठांना पत्रे पाठवून नैसर्गिक शेतीशी संबंधित पदवी, पदव्युत्तर आणि पुनरावृत्ती स्तरावरील अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या काही विद्यापीठांमध्ये नैसर्गिक शेतीमधील ऐच्छिक विषय सुरू आहेत, परंतु ते नियमित अभ्यासक्रम सुरू केल्यानंतरच दिले जातात..MPSC Exam : मोठी बातमी! आता MPSC ने २१ डिसेंबरला होणारी परीक्षा पुढे ढकलली; जाणून घ्या नवीन वेळापत्रक.आयसीएआरनुसार नैसर्गिक शेतीआयसीएआरचे महासंचालक डॉ. एम.एल. जाट यांच्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की नैसर्गिक शेती हा राष्ट्रीय पातळीवर एक महत्त्वाचा विषय आहे.त्यांच्या मते शेती पद्धत म्हणजे शाश्वत कृषी विकास, पर्यावरण संरक्षण आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा असे जवळचे संबंध आहेत.नवीन बीएससी (ऑनर्स) कृषीडॉ. जाट म्हणाले की, जर बीएससी ऑनर्स अॅग्रीकल्चर (नैसर्गिक शेती) या नवीन अभ्यासक्रमाला मान्यता मिळाली तर तो एनईपी २०२० च्या नियमांनुसार तयार करण्यात आला आहे. या सहव्या डीन समितीने फक्त मान्यता दिली आहे. सर्व कृषी विद्यापीठांमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आणि काही विद्यापीठांनी २०२३-२४ पासून हा अभ्यासक्रम सुरू केला आहे आणि फक्त उर्वरित संस्था पुढील सत्रात तो सुरू करतील अशी अपेक्षा आहे..उच्चस्तरीय अध्यापनासाठी एमएससी आणि पीएचडी आवश्यक आहे का?ICARने स्पष्ट केले आहे की नैसर्गिक शेतीवरील संशोधन आणि प्रगत ज्ञान वाढवण्यासाठी PG आणि PhD अभ्यासक्रम अनिवार्य आहेत.कारण:रासायनमुक्त अन्न उत्पादन,पर्यावरणपूरक शेती प्रणाली,मातीची टिकाऊ क्षमता,आणि कमी कार्बन उत्सर्जनावर आधारित शेतीयांच्या वाढत्या राष्ट्रीय गरजांमुळे या क्षेत्रात तज्ज्ञांची आवश्यकता वाढली आहे..Mahadevgad Fort Trek: महादेवगडवर ट्रेकिंगला जाण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या येथे पोहोचण्याची संपूर्ण माहिती.ICARकडून विद्यापीठांना सर्व प्रकारचे सहाय्यPG आणि PhD अभ्यासक्रमांचे अभ्यासक्रम रचना (करिकुलम), मार्गदर्शक सूचना, तसेच संशोधनासाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ICARकडून संपूर्ण शैक्षणिक आणि तांत्रिक मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.