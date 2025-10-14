एज्युकेशन जॉब्स

ICSI Recruitment 2025: CA-CS विद्यार्थ्यांसाठी करिअरची सुवर्णसंधी! ICSI मार्फत कॉर्पोरेट मंत्रालयात थेट भरती सुरू, जाणून घ्या पगार आणि अर्ज प्रक्रिया

ICSI Eligibility: जर तुम्ही CA-CS विद्यार्थ्यां असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयात थेट भरती जाहीर झाली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी लवकर अर्ज करावा
ICSI Eligibility

ICSI Eligibility

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयासाठी ICSI मार्फत CA, CS, CMS विद्यार्थ्यांसाठी 145 पदांसाठी थेट भरती सुरू आहे.

  2. या भरतीमध्ये कोणतीही परीक्षा नाही, फक्त मेरिटच्या आधारे उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे.

  3. यंग प्रोफेशनल्ससाठी ७५,००० पासून तर असिस्टंटसाठी ४०,००० पासून सुरू होणारा आकर्षक पगार दिला जाईल.

Loading content, please wait...
Recruitment
jobs
job
Job Opportunity
Government Jobs
ICSI
Chartered Accountant
Job Portal
Goverment Job
Job News
chartered accountants
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com