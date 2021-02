चांगली नोकरी मिळवायची असेल तर हवंय चांगले कव्हर लेटर ! ते कसे तयार करावे? जाणून घ्या सविस्तर

सोलापूर : कव्हर लेटरची (ओळखपत्र) भूमिका आपला परिपूर्ण परिचय देण्यासह प्रथमच संभाव्य ओनरशी हातमिळवणी करण्यासारखे आणि आपल्यासाठी सौम्य सांकेतिक शब्दांची भूमिका ठरते. गर्दीच्या नोकरी बाजारात आपण इतरांपेक्षा का आणि कसे वेगळे आहात, हे स्पष्ट करते. कव्हर लेटरवर तुम्ही या नोकरीसाठी योग्य का आहात, यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि येथे तुमचे काय योगदान आहे, हे या पत्रावरून समजून यायला पाहिजे की अर्जदाराने या कंपनीबद्दल आणि जॉब प्रोफाइलबद्दल चांगली माहिती गोळा करण्यासाठी कठोर परिश्रम घेतले आहेत. परिपूर्ण कव्हर लेटर तयार करताना हे मुद्दे लक्षात ठेवा. स्पष्टपणे लिहा

एक चांगले कव्हर लेटर आपल्या सीव्हीची पार्श्वभूमी तयार करते. आपल्या अनुभव आणि कर्तृत्वातून आपण कंपनीच्या वाढीस कसे योगदान देऊ शकता, हे त्यातून स्पष्ट करा. आपण जी काही माहिती देता ती अचूक आणि संक्षिप्त असते हे सांगण्याची आवश्‍यकता नाही. कंपनीच्या कोणत्याही पैलूचा किंवा नियमांचा उल्लेख करा, ज्याने आपल्याला त्याकडे आकर्षित केले आणि त्यामागील कारण देखील स्पष्ट केले. हे आपण आपले होमवर्क चांगल्या प्रकारे केले असल्याचे दर्शवते. आपले लक्ष केंद्रित करा

आपण त्या पदासाठी योग्य का आहात, हे आपला संभाव्य नियोक्ता जाणून घेऊ इच्छित असतो. म्हणून आपल्याबद्दल सांगण्यासाठी बरीच विशेषणे न वापरता शक्‍य तितक्‍या अनेक विशेष गोष्टी लिहा. प्रोफाइल आणि स्थितीची चाचणी घ्या आणि आपली कौशल्ये तसेच अनुभव त्यांच्यामध्ये मिसळा. आपले मागील सर्व कार्य, आपण केलेले कोर्सेस आणि आपण हाताळलेले प्रकल्प हे आपल्या नोकरी प्रोफाइलशी संबंधित असल्यास जोडा. नेमके शीर्षक दिले गेले असतील तेव्हा कव्हर लेटर खूप उपयुक्त ठरेल. तरच ते लक्ष वेधून घेते आणि संपूर्ण प्रोफाइल पाहण्यास प्रोत्साहित करते. अपडेट व्हा

या विषयावर जोडणारे आणि बोलणारे एक पत्र आपल्याला खूप व्यवस्थित आणि कार्यक्षम असल्याचे दर्शविते. हे लक्षात ठेवा की कव्हर लेटर एका विशिष्ट फ्रेमवर्कचे अनुसरण करते. एक परिचय जी आपली आवड / वैशिष्ट्ये दर्शवते, संस्थेसह कार्य करण्याची आपली इच्छा आणि आपण प्रस्तावित केलेल्या भूमिकेमध्ये जे गुण समाविष्ट कराल ते कव्हर लेटरमध्ये अर्जदाराची शक्ती आणि यश प्रतिबिंबित झाले पाहिजे. जर ते आकडेवारीतून दिसून आले आणि शेवटी या गोष्टी संघटनेत कशा फिट होतील हे दिसले पाहिजे. वास्तविक राहा

प्रामाणिकपणा नेहमीच प्रभाव पाडतो. आपल्या यशाबद्दल अभिमानाने सांगा, ही वेळ नम्रता दर्शविण्याची नाही. आपण कंपनीत कसे योगदान देऊ शकता हे सत्यपणे सांगा आणि आत्मविश्वास बाळगा की आतापर्यंतचा आपला अनुभव आपल्याला मुलाखतीतही चांगल्या स्थितीत उभे करेल. तथापि, आपल्याकडे नसलेल्या अनुभवावर दावा करू नका. खोट्या मदतीने पुढे जाणे कधीही आपल्याला मदत करणार नाही. चांगल्या पद्धतीने तपासा

लक्षात घ्या, की आपले कव्हर लेटर कमीतकमी तीन वेळा चुका आणि प्रमाणाचे व्याकरण पाहण्यासाठी तपासले गेले आहे. आपणास कोणीतरी त्याचे पुरावे-वाचन करावेसे वाटत असल्यास आपल्या मित्राला सांगा. आपल्या सीव्ही किंवा कव्हर लेटरमधील चुका सूचित करतात की आपण अव्यवस्थित आणि आवेगपूर्ण आहात. कव्हर लेटरमध्ये लिहिण्याची गुणवत्ता दिसते. याचा अर्थ असा नाही की आपण बरेच मोठे शब्द वापरता. त्याऐवजी तुम्ही चांगली आणि समजू शकणारी भाषा वापरता, जी अस्खलित आहे. योग्यरीत्या फॉरमॅट तयार करा

कव्हर लेटरसाठी 12 पॉइंटचा फॉंट आकार योग्य मानला जाईल. कोणत्याही शीर्षकासाठी 14 फॉंटचा आकार योग्य आहे. टाईम्स न्यू रोमन, एरियल किंवा कॅलिब्री यांसारख्या व्यावसायिक फॉंट शैली निवडा. कॉमिक सेन्स फॉंटमध्ये टाइप केलेले एक कव्हर लेटर कोणत्याही प्रकारे उपयुक्त ठरणार नाही.

