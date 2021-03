जर तुम्हाला परदेशात शिक्षण घ्यायचे असेल तर पीटीईची तयारी करा, सविस्तर जाणून घ्या

पुणे : ऑस्ट्रेलियामध्ये शिक्षण घेऊ इच्छित किंवा स्थायिक होऊ इच्छित असलेल्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्याला पीटीई नावाची परीक्षा द्यावी लागते. पूर्वी आयईएलटीएस फक्त इंग्रजी भाषेच्या पात्रतेची चाचणी घेण्यासाठी होते, परंतु आता पीटीई देखील मान्यता प्राप्त झाली आहे. पीटीईचा फुल फॉर्म Pearson Test of English आहे. आयईएलटीएस आणि टीओईएफएल विरूद्ध पीटीईशी तुलना केली तर, फक्त निकालात फरक आहे. पीटीई ही कंप्यूटराइज्ड टेस्ट आहे. त्याचा रिझल्ट लवकरच मिळतो म्हणजेच सहसा पाच दिवसात लागतो. घाईत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही टेस्ट अधिक उपयुक्त आहे. तीन तासाच्या टेस्ट दरम्यान दररोज वापरण्यात येणारी इंग्लिश टेस्ट घेतली जाते. यामध्ये हाय लेव्हल इंग्रजीकडून कोणतेही प्रश्न नाहीत. यामध्ये विद्यार्थ्यांची बोलण्याची व समजण्याची क्षमता तपासली जाते. पीटीई परीक्षेची फी पीटीई परीक्षेची स्टॅण्डर्ड फी 11,271 रुपये आणि 18 टक्के जीएसटी आहे. एकूण 13,300 रुपये जीएसटीद्वारे द्यावे लागतील. जर तुम्ही परीक्षेसाठी उशीरा अर्ज केला तर तुम्हाला 18 टक्के जीएसटी द्यावा लागेल लेट बुकिंग फी 14,089 रुपये म्हणजेच तुम्हाला एकूण 16,625 रुपये द्यावे लागतील. पीटीईसाठी नोंदणी कशी करावी? - पीटीईच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा आणि आपले खाते तयार करा वर क्लिक करा

- पासपोर्टनुसार आपली वैयक्तिक माहिती भरा

- ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला दोन दिवसांच्या आत एक मेल येईल, ज्यामध्ये लॉगिन डिटेल्स असेल.

- लॉगिन डिटेल्स प्राप्त झाल्यानंतर, पीटीई वेबसाइटवर जा आणि साइन इन वर क्लिक करा आणि लॉगिन डिटेल्स भरा. नंतर वेळापत्रक परीक्षा (Schedule exam ) क्लिक करा

- आपल्या लोकेशननुसार सेंटर निवडा

- त्यानंतर योग्य तारीख आणि वेळ निवडा

- तुमचे लोकेशन, तारीख आणि वेळ निश्चित केल्यावर तुम्हाला काही प्रश्न विचारले जातील.

- पुढील चरण द्या

- तुमचे बुकिंग पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला टेस्ट सेंटरचे स्थान सांगणारे एक मेल प्राप्त होईल. पात्रताः पीटीई शैक्षणिक चाचणी घेण्यासाठी तुमचे वय किमान 16 वर्षे असणे आवश्यक आहे. तुमचे वय 16 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास पालकांची प्रथम लेखी मान्यता घ्यावी लागेल.

