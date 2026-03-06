IIT Hyderabad Internship: B.Tech–M.Tech करणाऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी! IIT हैदराबादमध्ये SURE इंटर्नशिपसाठी अर्ज सुरू; महिन्याला स्टायपेंडही मिळणार; अशी आहे प्रक्रिया

IIT Hyderabad SURE Internship 2026: उच्च-शिक्षण पूर्ण करत असतानाच बऱ्याचजणांना व्यावहारिक अनुभव घेण्याची इच्छा असते. तुम्हाला पण थोडा अनुभव आणि पैसे कमवण्याची इच्छा आहे का? तर ही सुवर्णसंधी फक्त तुमच्यासाठी आहे! IIT हैदराबाद B.Tech आणि M.Tech विद्यार्थ्यांसाठी SURE इंटर्नशिप 2026 सुरु करत आहे. या इंटर्नशिपमध्ये तुम्हाला फक्त अभ्यासाच नाही , तर IIT हैदराबादच्या टॉप फॅकल्टीसोबत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. हा अनुभव तुमच्या शैक्षणिक आणि पुढे जाऊन कामाच्या ठिकाणी खूप फायदेशीर ठरणार आहे. यासोबतच तुम्हाल नवीन तंत्रज्ञान शिकण्याची संधी आणि महिन्याला स्टायपेंडही मिळणार आहे. .काय आहे इंटर्नशिप ?Indian Institute of Technology (IIT) हैदराबाद विद्यार्थ्यांसाठी SURE इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 सुरु करत आहे. संस्थेकडून एकूण 250 सीट्स जाहीर केल्या आहेत, ज्यामध्ये 100 सीट्स विद्यार्थिनींसाठी राखीव आहेत. इच्छुक उमेदवार 10 मार्च 2026 पर्यंत अधिकृत वेबसाइट वर अर्ज करू शकतात..अवकाश विज्ञान तुमच्या दारी! नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ISRO कडून सुवर्णसंधी; ‘युविका 2026’ साठी प्रक्रिया सुरू, कुठे अन कसा अर्ज कराल? वाचा सविस्तर.पात्रताया इंटर्नशिप प्रोग्रामसाठी पुढील विद्यार्थी अर्ज करु शकतात. MSc किंवा MA फर्स्ट इयर विद्यार्थी (Maths, Physics, Chemistry, Biology)B.Tech किंवा B.Design दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वर्षाचे विद्यार्थीB.Tech–M.Tech इंटिग्रेटेड तिसऱ्या किंवा चौथ्या वर्षाचे विद्यार्थी.स्टायपेंडची माहितीइंटर्नशिपसाठी निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना मासिक स्टायपेंड मिळेल. प्रोग्राम मे ते जुलै 2026 दरम्यान आयोजित केला जाणार आहे:1 महिन्यासाठी: ₹7,5001.5 महिन्यासाठी: ₹10,0002 महिन्यांसाठी: ₹15,000यासोबतच निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना होस्टेल सुविधा देखील उपलब्ध असेल..PMC Internship 2026: पुण्यातील तरुणांसाठी नवीन इंटर्नशिप प्रोग्रॅम! कुठे आणि कसा करायचा अर्ज? जाणून घ्या A to Z माहिती.अर्ज करण्याची प्रक्रियाअधिकृत वेबसाइट iith.ac.in वर जाऊन अर्ज फॉर्म भरा.अर्जाबरोबर CV, मार्कशीट आणि टॉप 20% प्रमाणपत्र अपलोड करा.अर्जाची पडताळणी झाल्यानंतर संबंधित विभाग ऑनलाइन इंटरव्ह्यू घेऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.