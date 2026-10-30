IIT खरगपूरमध्ये उभारणार देशातील पहिले 'फिजिकल AI स्कूल'; ३५ कोटींच्या खर्चातून साकारणार अत्याधुनिक शैक्षणिक केंद्र

India's First Physical AI School at IIT Kharagpur: तंत्रज्ञान आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारताने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. IIT खरगपूर येथे देशातील पहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) स्कूल उभारण्यात येणार असून, याद्वारे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रिसर्च, आंतरविद्याशाखीय शिक्षण (Interdisciplinary Education) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासाला मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे. या प्रकल्पासाठी ३५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, यासाठी संस्थेने आपले माजी विद्यार्थी विनोद गुप्ता आणि IIT खरगपूर फाउंडेशन अमेरिका यांच्यासोबत सामंजस्य करार (MoU) केला आहे.या महत्त्वाकांक्षी शैक्षणिक प्रकल्पाची सविस्तर माहिती आणि देशभरातील इतर प्रमुख शिक्षण संस्थांच्या नवीन AI पॉलिसी खालीलप्रमाणे आहेत- .३५ कोटी रुपयांचा निधी आणि 'बेंजामिन गुप्ता' यांचे नावया ३५ कोटी रुपयांच्या एकूण निधीपैकी १२.५ कोटी रुपयांचे महत्त्वपूर्ण योगदान भारतीय वंशाचे अमेरिकन उद्योजक विनोद गुप्ता यांचे कुटुंब देणार आहे. विनोद गुप्ता हे अमेरिकेतील 'InfoUSA' या बिझनेस-डेटा कंपनीचे संस्थापक असून, त्यांनी यापूर्वीही IIT खरगपूरमध्ये मॅनेजमेंट एज्युकेशन आणि रिसर्च इन्स्टिट्यूशनच्या उभारणीत आर्थिक सहकार्य केले आहे.तसेच, १० कोटी रुपयांचे योगदान एका माजी विद्यार्थ्याने दिले असून, त्याने आपली ओळख गुप्त ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित खर्च IIT खरगपूर स्वतः करणार आहे. या नव्या शाळेचे नाव विनोद गुप्ता यांचे दिवंगत सुपुत्र बेंजामिन गुप्ता यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ ‘बेंजामिन गुप्ता स्कूल ऑफ फिजिकल AI’ असे ठेवले जाईल. बेंजामिन हे जॉर्ज वाशिंगटन युनिव्हर्सिटीमध्ये जेडी/एमबीए (JD/MBA) अभ्यासक्रम करत होते आणि वयाच्या अवघ्या २८ व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले होते..IIT Delhi: तरुण उद्योजक घडविण्यात आयआयटी दिल्ली अव्वल! 'मुंबई' अन् 'मद्रास'लाही टाकले मागे.फिजिकल AI वर आधारित देशातील पहिले शैक्षणिक केंद्रIIT खरगपूरचे हे नवीन स्कूल 'फिजिकल AI' वर आधारित देशातील पहिले शैक्षणिक केंद्र असणार आहे. हे केंद्र वास्तविक जगातील (Real World) परिस्थिती समजून घेणे, तिचे पूर्वानुमान वर्तवणे आणि ती नियंत्रित करण्याचे काम करेल.अभ्यासक्रम आणि संशोधन क्षेत्र: हे स्कूल कृत्रिम बुद्धिमत्तेला भौतिकशास्त्र (Physics), अभियांत्रिकी (Engineering), जैविक प्रणाली (Biological Systems) आणि विशेष वैज्ञानिक ज्ञानाशी जोडण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. यात फिजिक्स आधारित मशीन लर्निंग, सायंटिफिक AI, डिजिटल ट्विन्स, इंटेलिजेंट रोबोटिक्स, ऑटोनॉमस सिस्टम्स आणि प्रगत सेन्सिंग कंप्यूटेशनल इंजिनियरिंग यांसारख्या विषयांवर संशोधन केले जाईल.प्रवेश आणि सत्र: या स्कूलमध्ये हायब्रिड मोडमध्ये मास्टर डिग्री, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन्स आणि व्यावसायिकांसाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. आगामी शैक्षणिक सत्रापासून याची सुरुवात होण्याची शक्यता आहे..देशातील इतर नामांकित संस्थांचे नवीन AI धोरणIIT खरगपूर प्रमाणेच देशातील इतर प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थांनीही विद्यार्थ्यांसाठी AI च्या वापराबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आणि धोरणे लागू केली आहेत-IISER पुणे ची पॉलिसी: पुणे येथील 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च' (IISER Pune) ने विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी AI वापराबाबत नवीन पॉलिसी स्वीकारली आहे. शिक्षक किंवा पीएचडी सुपरवायझरने लिखित स्वरूपात बंदी घातल्याशिवाय विद्यार्थी सामान्यपणे AI चा वापर करू शकतात. मार्च २०२६ मध्ये सीनेटची मंजुरी मिळालेल्या या धोरणानुसार, सध्या येथील बहुतेक क्विज आणि सत्र परीक्षा AI शिवायच आयोजित केल्या जातात..IIM अहमदाबादचा केस स्टडी दृष्टिकोन: IIM अहमदाबादमध्ये AI मुळे फॅकल्टी सदस्यांनी केस-स्टडी पद्धतीमध्ये बदल केले आहेत. क्लासरूममध्ये जाण्यापूर्वी लांबसडक बिझनेस केसची समरी तयार करण्यासाठी आणि विश्लेषणासाठी विद्यार्थी चॅटजीपीटी (ChatGPT) आणि जेमिनी (Gemini) सारख्या टूल्सचा वापर करत आहेत. संस्थेने विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी तब्बल १५०० AI टूल्सचे परवाने घेतले आहेत.IIM बंगळुरूमध्ये चॅटबॉटची निर्मिती: IIM बंगळुरूने विद्यार्थ्यांना परीक्षेमध्ये AI चा वापर करण्याची मुभा दिली आहे. जून-जुलै सत्रादरम्यान येथील ७८ एमबीए विद्यार्थ्यांनी जेनरेटिव्ह AI शी संबंधित मिडटर्म प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी स्वतःचे चॅटबॉट तयार केले होते.ISB हैदराबाद आणि मोहाली: येथील फॅकल्टी कोणत्या अभ्यासक्रमात, असाइनमेंट्समध्ये आणि प्रकल्पांमध्ये AI ची परवानगी द्यायची आणि कुठे नाही, हे ठरवते..सर्वेक्षणातील निष्कर्ष आणि जागतिक स्थितीयुकेमधील 'हायर एज्युकेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूट' (HEPI) च्या अहवालानुसार, विद्यार्थ्यांच्या AI अनुभवामध्ये मोठी तफावत दिसून आली आहे. काही विद्यार्थ्यांसाठी AI विचार करण्याची क्षमता वाढवणारे ठरत आहे, तर काहींसाठी ते एक व्यसन किंवा आधारासारखे बनले आहे, ज्याशिवाय त्यांना अभ्यास करणे कठीण वाटते. त्यामुळे उच्च शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांसाठी शिकण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी ठरतील असे नियम बनवणे गरजेचे आहे. भारतात या उपक्रमांची सुरुवात झाली असली, तरी अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात आणि चीन या देशांमध्ये आधीपासूनच AI आधारित शाळा सुरू आहेत; पण तिथे AI ची शिकवण प्रत्यक्ष शिक्षकांद्वारे दिली जाते..UPSC संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; १२७ पदांसाठी 'या' दिवशी होणार परीक्षा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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