IMD Recruitment 2026: IMD मध्ये नोकरी कशी मिळवायची? वाचा पात्रता आणि 8व्या वेतन आयोगानंतर किती वाढणार पगार?

Indian Meteorological Department Jobs 2026: भारतीय हवामान विभाग (IMD) विज्ञान क्षेत्रातील तरुणांसाठी सर्वोत्तम नोकरीच्या संधी प्रदान करतो. हवामान अंदाज ते आपत्ती व्यवस्थापनापर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे IMD वेळोवेळी विविध पदांसाठी भरतीची घोषणा करते..सध्या आयएमडीमध्ये वैज्ञानिक सहाय्यक पदासाठी भरती सुरू आहे. नोकरी ही केवळ प्रतिष्ठेची नसते, तर ती पगार आणि भविष्यातील वाढीसाठी चांगल्या संधी देखील प्रदान करते..IMD मध्ये नोकरी मिळवण्याची प्रक्रियाआयएमडीमध्ये नोकरी मिळविण्यासाठी, उमेदवारांना लेखी परीक्षा आणि कधीकधी मुलाखत उत्तीर्ण व्हावे लागते. रिक्त पदांची संख्या, पात्रता, वयोमर्यादा आणि निवड प्रक्रिया अधिसूचनेत स्पष्टपणे दिली आहे. तरी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी लवकरात लवकर ऑनलाईन अर्ज करावे.वैज्ञानिक सहाय्यक नोकरीहवामानविषयक डेटा गोळा करणे आणि त्यांचे विश्लेषण करणेवरिष्ठ शास्त्रज्ञांना मदत करणेअंदाज लावणे आणि अहवाल देणेसंगणक प्रणालीचे काम आणि तांत्रिक सहाय्यविज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रमात रस असलेल्या तरुणांसाठी ही नोकरी खास आहे.पात्रतावैज्ञानिक सहाय्यक पदासाठी:बी.एससी किंवा बीई/बी.टेक संबंधित विषय (भौतिकशास्त्र, गणित, संगणक विज्ञान, आयटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, हवामानशास्त्र, वातावरण विज्ञान)किमान ६०% गुणवत्तावय: १८-३० वर्षे (राखीव प्रवर्गासाठी वयात सूट).पगारसध्या ७ व्या वेतन आयोगानुसार लेव्हल-५ वर बेसिक पगार: २९,२०० प्रति महिनायाशिवाय महागाई भत्ता, घरभाडा भत्ता, प्रवास भत्ता आणि इतर सरकारी सुविधाआठव्या वेतन आयोगानुसार वाढफिटनेस फॅक्टर दरमहा २.१५ आहे, पगार दरमहा सुमारे ६२,७८० असू शकतोम्हणजे सध्याच्या मूळ पगारापेक्षा अंदाजे ३३,५८० जास्त..