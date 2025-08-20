भविष्यातील संवादाला आकार देणारे इमर्सिव्ह तंत्रज्ञान

- मिलिंद पांडे, प्र-कुलगुरू, एमआयटी, पुणेनवनवीन तंत्रज्ञानांमुळे आपण कसे व्यक्त होतो, इतरांशी संवाद कसा साधतो यामध्ये आमूलाग्र बदल होत आहे. या तंत्रज्ञानामधील आधुनिक पर्व म्हणजे इमर्सिव्ह टेक्नॉलॉजिज. व्हर्च्युअल रिॲलिटी (व्हीआर), ऑगमेंटेड रिॲलिटी (एआर) आणि मिक्स्ड रिॲलिटी (एमआर)..या इमर्सिव्ह टेक्नोलॉजीमुळे आपण कसे शिकतो, आपले कामकाज कसे सुरू ठेवतो आणि इतरांशी संवाद कसा साधतो यामध्ये बदल होत आहे. शिक्षण ते आरोग्यसेवा, गेमिंग, आर्किटेक्चर या सर्व क्षेत्रांमध्ये नवीन करिअर वाटा उपलब्ध होत असून सर्जनशीलता आणि तंत्रज्ञानाची ओढ असलेल्या व्यावसायिकांना मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत..व्हर्च्युअल रिॲलिटी म्हणजे कॉम्प्युटर मॉडेलिंग आणि सिम्युलेशनद्वारे डिजिटल एनव्हायरमेंट किंवा परिसंस्था तयार करणे. ऑगमेंटेड रिॲलिटी म्हणजे वास्तविक परिसंस्थेत डिजिटल एलिमेंटस अंर्तभूत करणे.हे डिजिटल एलिमेंटस म्हणजे व्हिडिओज, विविध प्रकारच्या प्रतिमा किंवा थ्रीडी मॉडेल्स असू शकतात. मिक्स्ड रिॲलिटी म्हणजे या वास्तविक आणि आभासी घटकांचे एकत्रीकरण करून वास्तविक आणि आभासी वस्तू किंवा घटकांमध्ये त्याच परिसंस्थेत परस्पर संवाद होऊ शकतो.एरवी डिजिटल गोष्ट बघणे म्हणजे एकतर्फी संवाद असतो. इमर्सिव्ह टेक्नोलॉजीसारख्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे आपण खऱ्या अर्थाने यात सहभागी देखील होतो आणि हीच यांच्यातील ताकद आहे..ईमर्सिव्ह टेकचे महत्त्वउद्योगात ‘व्हीआर’चा वापर कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, ‘एआर’चा वापर प्रॉडक्ट व्हिज्युअलायझेशन आणि ‘एमआर’चा वापर औषध किंवा अभियांत्रिकीसारख्या क्षेत्रांमध्ये सिम्युलेशनसाठी होत आहे. कंपन्या याचा वापर वाढवतील तसे या क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाची गरज वाढत जाईल. वर्क फ्रॉम होम ही संकल्पना विशेषतः: कोरोनानंतर जगमान्य झाली आहे.घरी बसून काम करणाऱ्यांसाठी ‘व्हीआर’ आणि ‘एआर’ उपयुक्त ठरत आहे. या नवीन तंत्रज्ञानाचे उदाहरणच द्यायचे झाले तर एखादा बांधकाम व्यावसायिक आपल्या नवीन इमारतीचे डिजिटल ट्विन बनवून ग्राहकांसाठी व्हर्च्युअल वॉकथ्रू बनवू शकतात. याला व्हर्च्युअल रिॲलिटी म्हणतात..‘एमआर’चे उदाहरण म्हणजे तुमच्या कंपनीत नवीन टेक्निशियन्स आले असतील त्यांना डिझाईन, ले आउट आणि इतर प्रक्रियांवर प्रशिक्षण द्यायचे असेल किंवा शिक्षण क्षेत्रात काही महत्त्वाच्या ठिकाणी वास्तविक ट्रीप करण्यापेक्षा व्हर्च्युअल फील्ड ट्रीप केली. ईमर्सिव्ह टेक्नोलॉजीची बाजारपेठ खूप मोठी आहे. हे तंत्रज्ञान भविष्यातील संवादाला आकार देणारे आहे. या तंत्रज्ञानाच्या भविष्याला भारत आकार देऊ शकतो. यासाठी आपण सर्वांनी एक पाऊल पुढे टाकत नवनवीन तंत्रज्ञान शिकून त्याचा अंगीकार केला पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.