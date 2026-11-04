Preschool Education: शाळापूर्व शिक्षणाचा अंतर्भाव गरजेचा

-डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालाराष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शालेय शिक्षणाच्या रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल सुचवला आहे. पूर्वीची १०+२ ही रचना बदलून ५+३+३+४ अशी रचना स्वीकारण्यात आली. यातील पहिली पाच वर्षे पायाभूत स्तराची असून, त्यात तीन वर्षांचे अंगणवाडी अथवा बालवाडी शिक्षण आणि इयत्ता पहिली व दुसरी यांचा समावेश होतो. साधारण तीन ते आठ वर्षे हा बालकाच्या शारीरिक, बौद्धिक आणि सामाजिक-भावनिक विकासाचा अत्यंत महत्त्वाचा काळ आहे. त्यामुळे ३ ते ६ वयोगटाचा कायद्याने शालेय व्यवस्थेत समावेश करणे ही केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून शिक्षण अधिक समताधिष्ठित आणि परिणामकारक करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. ते कसे हे पाहू! या बदलाचे शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक असे तीन प्रमुख पैलू आहेत..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.लहान मुलांच्या मेंदूचा विकास सुरुवातीच्या आठ वर्षांत वेगाने होत असतो. या काळात मिळणारे अनुभव त्याच्या विचारशक्तीवर, भाषिक क्षमतांवर आणि शिकण्याच्या वृत्तीवर परिणाम करतात. या वयात मुलांची निरीक्षणशक्ती, स्मरणशक्ती, कल्पनाशक्ती, तर्कशक्ती, भाषिक कौशल्ये आणि संख्याज्ञान विकसित करता येते. गोष्टी, गाणी, खेळ, चित्रे आणि प्रत्यक्ष अनुभव यांच्या माध्यमातून मुलांना शिकण्याची गोडी लावता येते. इतर मुलांबरोबर खेळताना सहकार्य, वाटून घेणे, नियम पाळणे, इतरांच्या भावना समजून घेणे आणि मतभेद सोडवणे ही कौशल्ये विकसित होतात. .स्थानिक भाषा, लोककथा आणि सांस्कृतिक अनुभव यांचा समावेश केल्यास आपल्या परिसराशी आणि संस्कृतीशी त्यांचे नाते दृढ होते. तसेच विविध पार्श्वभूमीतील मुलांना एकत्र शिकण्याची संधी मिळते. म्हणूनच या वयातील शिक्षणाला विशेष महत्त्व आहे. अशा पायावर पुढील औपचारिक शिक्षणाची उभारणी करणे सोपे जाते. या वयातील शालेय शिक्षणामुळे मुलांना शाळेचे वातावरण, दिनक्रम, शिक्षकांशी संवाद आणि इतर मुलांबरोबर काम करण्याची सवय लागते आणि पहिलीत प्रवेश केल्यानंतर निर्माण होणारा ताण कमी होतो..सर्व मुलांना घरात समान शैक्षणिक वातावरण मिळत नाही. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न कुटुंबांतील मुलांना खासगी बालवाड्यांमधून अनेक शैक्षणिक संधी मिळतात; परंतु वंचित कुटुंबांतील मुलांना त्या मिळतीलच असे नाही. दर्जेदार बालवाडीतील शिक्षणामुळे सर्व मुलांना शिकण्याच्या समान संधी मिळतात. यामुळे पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान विकसित करण्यास मदत होते.सुरुवातीपासून योग्य शैक्षणिक आधार मिळाल्यास पुढील वर्गांतील अध्ययन-अडचणी कमी होण्यास आणि शाळा सोडण्याचे प्रमाण घटवण्यास मदत होऊ शकते..भारतात आजही अनेक कुटुंबांना आर्थिक अडचणींमुळे मुलांना पुरेसे आणि सकस अन्न देणे शक्य होत नाही. अंगणवाड्यांमधून लहान मुलांना पूरक पोषण आहार दिला जातो, तर शालेय पोषण योजनेअंतर्गत पात्र शालेय विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन उपलब्ध होते. त्यामुळे मुलांना किमान एक वेळचे शिजवलेले अन्न मिळण्यास मदत होते. भूक आणि कुपोषणाचा मुलांच्या शारीरिक वाढीवर, मेंदूच्या विकासावर आणि शिकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. पोटभर अन्न मिळाल्याने मुलांना वर्गातील अध्ययनात सहभागी होणे अधिक शक्य होते..शाळा सोडण्याचे प्रमाण घटवण्यास मदत झाल्याने भविष्यातील रोजगारक्षमता व उत्पादकता वाढवण्यास मदत करतात. शारीरिक दृष्ट्या सुदृढ मुले आरोग्यावरचा खर्च कमी करतात. त्यामुळे शाळापूर्व शिक्षण ही केवळ सामाजिक जबाबदारी नसून देशाच्या आर्थिक विकासासाठीही महत्त्वाची गुंतवणूक आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शाळापूर्व शिक्षणाचा शालेय व्यवस्थेत समावेश ही दूरगामी महत्त्वाची सुधारणा आहे. मात्र, केवळ बालवाड्यांना शालेय व्यवस्थेत आणून उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. त्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक, खेळाधारित अभ्यासक्रम, मातृभाषेचा वापर, बालस्नेही वातावरण आणि पालकांचा सहभाग आवश्यक आहे. बालकाच्या शिक्षणाचा पाया जितका भक्कम, तितकी त्याच्या सर्वांगीण विकासाची शक्यता अधिक. म्हणूनच शाळापूर्व शिक्षणाला सार्वत्रिक, गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वसमावेशक बनवणे ही शिक्षणव्यवस्थेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.