एज्युकेशन जॉब्स

Government Job: ना परीक्षा, ना मुलाखत.. थेट केंद्राची नोकरी! पोस्टात 'या' पदांसाठी निघाली भरती

India Post announces a massive recruitment drive for Gramin Dak Sevak posts: पोस्टामध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून उमेदवारांनी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे.
indian post

indian post

esakal

संतोष कानडे
Updated on

India Post Recruitment: आजकाल सरकारी नोकरी लागणं भयंकर अवघड गोष्ट होऊन बसली आहे. प्रत्येकालाच सेफ जॉब हवा असतो. पण तसं होत नाही. कामासाठी त्रास सोसावा लागतो. मात्र आता एक अशी नोकरी आहे ज्यात सेक्युरिटी मिळेल आणि विनासायास निवडही होईल. तेही केंद्र सरकारात.

Loading content, please wait...
exam
job
Central Government
post office
Government

Related Stories

No stories found.