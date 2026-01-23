Government Job: ना परीक्षा, ना मुलाखत.. थेट केंद्राची नोकरी! पोस्टात 'या' पदांसाठी निघाली भरती

India Post Recruitment: आजकाल सरकारी नोकरी लागणं भयंकर अवघड गोष्ट होऊन बसली आहे. प्रत्येकालाच सेफ जॉब हवा असतो. पण तसं होत नाही. कामासाठी त्रास सोसावा लागतो. मात्र आता एक अशी नोकरी आहे ज्यात सेक्युरिटी मिळेल आणि विनासायास निवडही होईल. तेही केंद्र सरकारात..पोस्ट विभागाकडून ग्रामीण डाक सेवक या पदासाठी २५ हजारांपेक्षाही जास्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या पदासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येणार असून पोस्टाकडून या भरतीचं नोटिफिकेशन काढण्यात आलेलं आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे केवळ दहावी पास उमेदवार अर्ज करु शकणार आहेत..Cyber Crime : ‘ई-चलान’चा मेसेज, एका क्लिकने झालं खातं रिकामं! मोबाईल हॅकिंगचा वाढता धोका,सामान्य नागरिक बनतोय बळी.ना परीक्षा, ना मुलाखत२० जानेवारी २०२६ पासून भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत असून उमेदवारांना कोणत्याही प्रकारची पीक्षा द्यावी लागणार नाही किंवा मुलाखतही होणार नाही. केवळ दहावीमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारावर ही निवड होईल. ४ फेब्रुवारी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे. दहावीमध्ये गणित भाषा विषय असणे मात्र अनिवार्य आहे..Davos Investment: दावोसमध्ये मिळालेली गुंतवणूक खरंच येते का? की फक्त घोषणाच राहते? तिकडे नेमकं काय घडतं? जाणून घ्या पडद्यामागची गोष्ट.वेळापत्रक नक्की फॉलो करता२० जानेवारी- ऑनलाईन अर्जाला सुरुवात ४ फेब्रुवारी- ऑनलाईन अर्जाची शेवटची तारीख ५ फेब्रुवारी- फी भरण्याची अंतिम मुदत अर्जात बदल- ८ ते १० फेब्रुवारी मेरिट लिस्ट- २० फेब्रुवारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.