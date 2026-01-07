एज्युकेशन जॉब्स

Education System: भारतात सर्व शाळांमध्ये ऑस्ट्रेलिया पॅटर्न लागू होणार का? जाणून घ्या काय आहे हा पॅटर्न

Australia Education System: ऑनलाईन शिक्षणामुळे मुलांचा स्क्रीन टाइम वाढत आहे. त्यामुळे भारतातही ऑस्ट्रेलियासारखा नियम लागू होईल का, हे पाहणे गरजेचे ठरले आहे. चला तर जाणून घेऊयात हा पॅटर्न काय आहे
Education System: भारतात सर्व शाळांमध्ये ऑस्ट्रेलिया पॅटर्न लागू होणार का? जाणून घ्या काय आहे हा पॅटर्न
Monika Shinde
Updated on

Australia Pattern in Indian Schools: ऑनलाईन शिक्षणामुळे शालेय विद्यार्थ्यांचा मोबाईल, टॅब आणि कॉम्प्युटरवरील स्क्रीन टाइम वाढला आहे. विशेषतः कोविडनंतर डिजिटल शिक्षण सामान्य झाले असल्याने, अनेक विद्यार्थी सरावासाठी सोशल मीडियाकडे वळताना दिसतात. याचा थेट परिणाम म्हणजे मुले निरोगी, सुदृढ आणि मानसिकदृष्ट्या स्थिर होतात आणि यामुळे पालक आणि शिक्षण तज्ञांमध्ये चिंता वाढली आहे.

Loading content, please wait...
education
school
australia
school admission
educational marathi article
Education System
educated unemployed youth

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com