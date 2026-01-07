Education System: भारतात सर्व शाळांमध्ये ऑस्ट्रेलिया पॅटर्न लागू होणार का? जाणून घ्या काय आहे हा पॅटर्न

Australia Pattern in Indian Schools: ऑनलाईन शिक्षणामुळे शालेय विद्यार्थ्यांचा मोबाईल, टॅब आणि कॉम्प्युटरवरील स्क्रीन टाइम वाढला आहे. विशेषतः कोविडनंतर डिजिटल शिक्षण सामान्य झाले असल्याने, अनेक विद्यार्थी सरावासाठी सोशल मीडियाकडे वळताना दिसतात. याचा थेट परिणाम म्हणजे मुले निरोगी, सुदृढ आणि मानसिकदृष्ट्या स्थिर होतात आणि यामुळे पालक आणि शिक्षण तज्ञांमध्ये चिंता वाढली आहे..डिजिटल योगात सुरक्षित आणि जबाबदार इंटरनेट वापर सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार विविध धोरणे स्वीकारत आहे. देशाची सायबर सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत, परंतु जास्त वेळ स्किन घालवण्याचा प्रमाण वाढल्याने एक गंभीर समस्या म्हणून पहिला जात आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, शिक्षण मंत्रायल आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रायल संयुक्तपणे या संदर्भात लक्ष्य ठेवत आहेत.एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, ऑनलाइन सुरक्षा राखणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. तथापि, सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, मोबाईल फोनचा अतिरेकी वापर थांबवण्यासाठी ठोस आणि प्रभावी उपाययोजनांची आवश्यकता असल्याचे दिसून येते. तज्ञांचे असे मत आहे की केवळ जनजागृती पुरेशी नाही, तर देशभरातील शाळांसाठी स्पष्ट आणि कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत..Angaraki Chaturthi 2026: दुर्मीळ योगांचा महासंयोग! पाहा, आज कोणत्या ३ राशींवर राहणार बाप्पाची कृपा?.ऑस्ट्रेलियासारखा कायदा भारतात शक्य आहे का?अलीकडेच मद्रास उच्च न्यायलायच्या मदुराई खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. मुलांच्या इंटरनेट आणि सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर कायदा करण्याचा विचार करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तोपर्यंत बालहक्क संरक्षण आयोगांनी मुलांना इंटरनेट सुरक्षिततेबाबत जागरूक करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आखावेत, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.ऑस्ट्रेलियामध्ये १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया अकाउंट उघडण्यास बंदी आहे. करिअर आणि बालविकास तज्ञांच्या मते, सोशल मीडियामुळे निर्माण होणारे व्यसन, एकाग्रतेचा अभाव आणि मानसिक ताण किंवा समस्यांवर उपाययोजना न केल्यास त्याचे दीर्घकालीन गंभीर परिणाम होऊ शकतात..सोशल मीडियाचा प्रभावसध्या अनेक शाळांमध्ये गृहपाठ, नोट्स आणि माहिती मोबाईल वापरले जाते. यामुळे मुले 'सराव' किंवा अनेक कारणासाठी त्यांच्या पालकांकडून मोबाईल फोन घेतात आणि नंतर सोशल मीडिया, गेम किंवा व्हिडिओवर वेळ घालवतात. तज्ञ म्हणतात की ही सवय हळूहळू व्यसनात बदलत आहे.सतत स्क्रीन पाहिल्याने डोळ्यांचे विकार, झोप न लागणे, चिडचिडेपणा आणि एकाग्रता कमी होणे यासारख्या समस्या वाढत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे डिजिटल शिक्षणासह ऑफलाइन सरावाला प्राधान्य देण्यासाठी शाळांना स्पष्ट नियम देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे..IRCTC Bharat Gaurav Tourist Train: शिवभक्तांनो, IRCTC सोबत करा ‘सप्त ज्योतिर्लिंग दर्शन’; पाहा भारत गौरव ट्रेनचे संपूर्ण वेळापत्रक.सीबीएसई अंतर्गत उपक्रमकेंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) विद्यार्थ्यांवरील डिजिटल ताण कमी करण्यासाठी काही उपक्रम सुरू केले आहेत. यामध्ये स्क्रीन टाइम कमी करणे, सुरक्षित इंटरनेट वापराबद्दल मार्गदर्शक पुस्तके देणे, सायबर जागरूकता दिवस साजरे करणे आणि सायबर क्लब स्थापन करणे यांचा समावेश आहे. परंतु, प्रत्यक्षात, अनेक शाळांमध्ये ही माहिती अंमलात आणली जात नाही. मोबाईल आधारित होमस्कूलिंग प्रणाली अजूनही प्रगतीपथावर आहे, त्यामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम अधिक तीव्र होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.