Indian Army Internship 2026: डिफेन्स सेक्टरमध्ये करिअरची सुवर्णसंधी! ७५ दिवसांची इंटर्नशिप; ७५ हजार रुपये स्टायपेंड...

Indian Army 75-Day Internship: संरक्षण क्षेत्रात (Defence Sector) करिअर करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या आणि तंत्रज्ञानाची आवड असलेल्या तरुण-तरुणींसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. भारतीय सैन्याच्या 'नॉर्दर्न कमांड'तर्फे वर्ष २०२६-२७ साठी ७५ दिवसांच्या विशेष इंटर्नशिप कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश देशातील होतकरू तरुणांना लष्कराच्या आधुनिकीकरणात योगदान देण्याची संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे व्यावहारिक ज्ञान मिळवून देणे हा आहे.इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना या इंटर्नशिपसाठी ५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. या कार्यक्रमादरम्यान निवडक उमेदवारांना ७५,००० रुपयांचे आकर्षक स्टायपेंड देखील दिले जाणार आहे. या इंटर्नशिपचे स्वरूप, प्रशिक्षण केंद्रे आणि अर्ज प्रक्रियेची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .७५ दिवसांचे विशेष प्रशिक्षणही इंटर्नशिप एकूण ७५ दिवसांची असणार आहे. यामध्ये दोन टप्प्यात प्रशिक्षण दिले जाईल-पहिला टप्पा: सुरुवातीचे १५ दिवस ऑनलाइन माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाईल.दुसरा टप्पा: उर्वरित ६० दिवस प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष प्रकल्पांवर कामाची संधी दिली जाईल.प्रशिक्षण केंद्र: या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी उधमपुर, श्रीनगर आणि लेह ही केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत..Career Guide: नर्सिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे? जाणून घ्या कोर्सेस, पात्रता, NEET आणि प्रवेश प्रक्रिया!.कोणत्या क्षेत्रांमध्ये शिकण्याची संधी मिळणार?या इंटर्नशिपमध्ये फक्त अभियांत्रिकी किंवा तांत्रिक विषयांचाच नव्हे, तर इतर विविध क्षेत्रांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील विषयांचा समावेश आहे-आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग (AI & ML)सायबर सुरक्षा आणि एथिकल हॅकिंगड्रोन आणि मानवरहित विमान (UAV) तंत्रज्ञानरोबोटिक्स आणि ऑटोनॉमस सिस्टीमक्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि क्रिप्टोग्राफीस्पेस आणि सॅटेलाइट तंत्रज्ञानप्रगत शस्त्र प्रणाली आणि संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स5G / 6G आणि आधुनिक कम्युनिकेशन तंत्रज्ञानफिनटेक, मंदारिन भाषा अनुवाद तसेच मास कम्युनिकेशन आणि मीडिया.महत्त्वाच्या तारखाअर्ज करण्याची अंतिम तारीख: ५ नोव्हेंबर २०२६इंटर्नशिप सुरू होण्याची तारीख: १ डिसेंबर २०२६अर्ज कसा करावा?इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी अधिकृत पोर्टल internship.aicteindia.org/dashboards/indianarmy या लिंकवर जाऊन आपला अर्ज सादर करावा. उमेदवारांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार आवश्यक कागदपत्रे आणि अटींची माहिती संबंधित पोर्टलवर तपासून घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..BTech नंतर काय करावे? MTech फायद्याचे की MBA? कोणत्या क्षेत्रात मिळतो बक्कळ पगार अन् उत्तम स्कोप?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.