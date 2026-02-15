Indian Army Bharti 2026: भारतीय सैन्यात मेगा भरती जाहीर; जाणून घ्या वयोमर्यादा अन् अर्जाची अंतिम तारीख

Indian Army Agniveer Bharti 2026: दरवर्षी लाखो युवक सैन्यात सहभागी होण्याचे स्वप्न पाहतात. अशा युवकांसाठी अग्निवीर भरती २०२६ मध्ये नोकरीची संधी उपलब्ध झाली आहे. या भरतीची अधिकृत अधिसूचना जाहीर केले आहे. या भरतीद्वारे युवकांना चार वर्षे सैन्यात नोकरी करण्याची संधी मिळणार आहे. .या भरतीची अर्ज प्रक्रिया १३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू झाली असून १ एप्रिल २०२६ अर्जाची शेवटची तारीख आहे. या वर्षी वयोमर्यादेतही सवलत देण्यात आली आहे. ज्यामुळे अधिक उमेदवारांना अर्ज करण्याची संधी आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइट joinindianarmy.nic.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात..Somvati Amavasya 2026: यंदा सोमवती अमावस्या कधी आहे? जाणून घ्या योग्य तारीख, शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी.शैक्षणिक पात्रता काय असावी?अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD): दहावीमध्ये किमान ४५% गुण आणि प्रत्येक विषयात ३३% गुण आवश्यक आहेत.अग्निवीर टेक्निकल: बारावीमध्ये भौतिकशास्त्र, गणित आणि इंग्रजीसह किमान ५०% गुण आवश्यक आहेत.अग्निवीर लिपिक/स्टोअरकीपर: बारावीमध्ये ६०% गुण आणि इंग्रजी आणि गणित/अकाउंट्समध्ये ५०% गुण आवश्यक आहेत.अग्निवीर ट्रेड्समन: आठवी किंवा दहावी उत्तीर्ण, प्रत्येक विषयात ३३% गुण आवश्यक आहेत.महिला मिलिटरी पोलिस (GD): दहावीमध्ये ४५% गुण अनिवार्य आहेत.सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टंट: बारावीमध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि इंग्रजीसह ५०% गुण आवश्यक आहेत.सिपाही फार्मा: डी-फार्मा (५५%) किंवा बी-फार्मा (५०%) आणि फार्मसी कौन्सिलमध्ये नोंदणी आवश्यक आहे.जेसीओ धार्मिक शिक्षक: संबंधित धर्म किंवा विषयात पदवी किंवा डिप्लोमा अनिवार्य आहे..वयोमर्यादा किती आहे?अग्निवीर जीडी, तांत्रिक आणि व्यापारी: १७.५ ते २२ वर्षेसैनिक तांत्रिक: कमाल २३ वर्षेसिपाही फार्मा: १९ ते २५ वर्षेजेसीओ धार्मिक शिक्षक: २५ ते ३४ वर्षेवयोमर्यादा गणना १ जुलै २०२७ च्या आधारावर केली जाईल..SBI Clerk Result 2026: SBI क्लर्क मुख्य परीक्षेचा निकाल लवकरच जाहीर होणार; 'या' संकेतस्थळावर पाहा रिजल्ट.निवड प्रक्रियानिवड प्रक्रियेत खालील पायऱ्यांचा समावेश आहे:ऑनलाइन सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईई)शारीरिक तंदुरुस्ती चाचणी (पीएफटी)शारीरिक मापन चाचणी (पीएमटी)वैद्यकीय परीक्षाअंतिम गुणवत्ता यादीसामान्य पदांसाठी किमान उंची १७० सेमी आणि लिपिक पदासाठी १६२ सेमी निश्चित करण्यात आली आहे.छाती ७७ सेमी आणि ५ सेमी विस्तार आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.