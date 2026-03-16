Indian Army Agniveer Bharti : भारतीय लष्करात अग्निवीरांसाठी मेगा भरती; ऑनलाईन प्रक्रिया सुरु, घरबसल्या कसा अर्ज करायचा? पाहा

नवी दिल्ली : भारतीय लष्करामध्ये अग्निवीर योजनेअंतर्गत २५ हजारांहून अधिक पदांसाठीची भरती प्रक्रिया सुरु झाली आहे. यासाठी लष्कराच्या अधिकृत वेबसाईटवर पत्रक प्रसिद्ध झाले आहे. भरतीसाठी इच्छुकांनी १ एप्रिल २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जाणून घ्या भरती प्रक्रियेचे तपशील..अग्निवीर भरती २०२६ चे तपशीलwww.joinindianarmy.nic.in या अधिकृत संकेतस्थळावर भरती प्रक्रियेची सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे. १३ फेब्रुवारीपासून सुरु झालेली ही अर्ज प्रक्रिया १ एप्रिलपर्यंत सुरु राहणार आहे.अग्निवीर भरतीसाठी पात्रता निकषभारतीय लष्करामध्ये सध्या जवळपास २५ हजार जागांसाठी अग्निवीर भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. यातील विविध पदांसाठी वेगवेगळे पात्रता निकष आहेत. उमेदवारांचे वय किमान १७.५ वर्षे ते कमाल २२ वर्षे एवढे असले पाहिजे.अर्ज करण्यासाठी २५० रुपयांची फी भरणे आवश्यक आहे..अग्निवीर भरती २०२६ साठी अर्ज कसा करायचा?अग्निवीर भरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज असा दाखल करा- www.joinindianarmy.nic.in या अधिकृत वेबसाईटवर जा- तिथे Indian Army Agniveer Recruitment 2026 या लिंकवर क्लिक करा- तिथे वैयक्तिक माहिती भरून नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करा- त्यानंतर शैक्षणिक कागदपत्रे, फोटो आणि सही अपलोड करा- त्यानंतर फी भरा- सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर पुन्हा माहिती तपासा आणि मग सबमिट करा.कशी होईल अग्निवीर भरती प्रक्रिया?- लष्करामध्ये सुरु असलेल्या भरती प्रक्रियेमध्ये चार टप्पे आहेत. पहिल्या टप्प्यात कॉम्प्युटर-आधारित चाचणी होईल. दुसऱ्या टप्प्यात शारीरिक क्षमतेची चाचणी होईल. तिसऱ्या टप्प्यात कागदपत्रांची पडताळणी होईल व शेवटच्या चौथ्या टप्प्यात वैद्यकीय चाचणी होईल.