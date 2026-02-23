एज्युकेशन जॉब्स

Indian Army Recruitment 2026: भारतीय सैन्यात अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी...! 349 पदांसाठी अधिसूचना जाहीर; असा करा अर्ज

Eligibility Criteria for Indian Army Officer Posts: यंदा युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (UPSC) ने एकूण ३४९ पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. वेगवेगळ्या विभागानुसार पदांची विभागणी करण्यात आली आहे. अर्ज प्रक्रिया, पात्रता आणि इतर महत्त्वाची माहिती जाणून घ्या
Army officer notification

Army officer notification

esakal

Monika Shinde
Updated on

Indian Army Officer Recruitment 2026 Notification: अनेक तरुणांच्या मनात देशसेवा करण्याचे आणि अधिकारी बनण्याचे स्वप्न असते. बारावीनंतरच अनेक जण या ध्येयासाठी तयारी सुरू करतात आणि कठोर मेहनत घेतात. जर तुम्हालाही सशस्त्र दलात अधिकारी म्हणून करिअर घडवायचे असेल, तर ही संधी तुमच्यासाठी महत्वाची ठरू शकते.

Loading content, please wait...
indian army
jobs
job
Job Opportunity
Government Jobs
Indian Army Common Entrance Exam
Job Portal
Goverment Job
Job News
indian army job news
New Job
Indian
job scam
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.