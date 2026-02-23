Indian Army Recruitment 2026: भारतीय सैन्यात अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी...! 349 पदांसाठी अधिसूचना जाहीर; असा करा अर्ज

Indian Army Officer Recruitment 2026 Notification: अनेक तरुणांच्या मनात देशसेवा करण्याचे आणि अधिकारी बनण्याचे स्वप्न असते. बारावीनंतरच अनेक जण या ध्येयासाठी तयारी सुरू करतात आणि कठोर मेहनत घेतात. जर तुम्हालाही सशस्त्र दलात अधिकारी म्हणून करिअर घडवायचे असेल, तर ही संधी तुमच्यासाठी महत्वाची ठरू शकते..केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (CAPF) अंतर्गत असिस्टंट कमांडंट (AC) पदांसाठीची भरती अधिसूचना Union Public Service Commission (UPSC) द्वारे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे..CTET फेब्रुवारी 2026 उत्तरपत्रिका लवकरच होणार जाहीर; जाणून घ्या डाउनलोड आणि इन्स्टॉलेशन प्रक्रियेबद्दल संपूर्ण माहिती.पदांची माहितीकेंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF): १०६ पदेसीमा सुरक्षा दल (BSF): १०८ पदेकेंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF): ७० पदेशस्त्र सीमा दल (SSB): ५३ पदेभारत-तिबेटी सीमा पोलीस (ITBP): १२ पदेमहत्वाच्या तारखा लक्षात ठेवाअर्ज सुरू: १२ फेब्रुवारी २०२६अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: १२ मार्च २०२६लेखी परीक्षा (संभाव्य): १९ जुलै २०२६शैक्षणिक पात्रतामान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही क्षेत्रातील पदवी आवश्यक आहे.वयोमर्यादाकिमान वय: २० वर्षेकमल वय: २५ वर्षेजन्मतारीख: २ ऑगस्ट २००१ पूर्वी आणि १ ऑगस्ट २००६ नसावी.(राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयोमर्यादेत सूट लागू आहे.).शारीरिक चाचणीपुरुष उमेदवारांसाठी:उंची: किमान १६५ सेमीछाती: ८१-८६ सेमी१०० मीटर धावणे: १६ सेकंद८०० मीटर धावणे: ३ मिनिटे ४५ सेकंदलांब उडी: ३.५ मीटरशॉट पुट (७.५ किलो): ४.५ मीटरमहिला उमेदवारांसाठी:उंची: किमान १५७ सेमी१०० मीटर धावणे: १८ सेकंद८०० मीटर धावणे: ४ मिनिटे ४५ सेकंदलांब उडी: ३ मीटर.Ramadan 2026: रमजानमध्ये इबादत, शांती आणि सवाबाचा अनुभव घ्यायचा आहे? भारतातील 'या' मशिदींना नक्की भेट द्या.अर्ज कसा करावा?यूपीएससीच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: upsc.gov.in“CAPF असिस्टंट कमांडंट २०२६” वर किंवा लिंकवर क्लिक करा.सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरा आणि नोंदणी पूर्ण करा.अर्ज फॉर्म भरला, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केली आणि शुल्क भरले.सामान्य आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी अर्ज शुल्क २०० आहे.महिला आणि इतर राखीव प्रवर्गासाठी अर्ज शुल्क नाही.अर्ज सादर केल्यानंतर, त्याची प्रिंटआउट जवळ ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.