Indian Army SSC Tech 2026 : भारतीय सेनेत अधिकारी बनण्याची सुवर्णसंधी! कोणतीच परीक्षा नाही, कशी होणार निवड? पाहा संपूर्ण प्रक्रिया

Indian Army Jobs 2026 : भारतीय सैन्यात अधिकारी बनून देशाची सेवा करण्याची इच्छा असलेल्या अभियांत्रिकी म्हणजेच Engineering पदवीधरांसाठी एक सुवर्णसंधी चालून आली आहे. भारतीय सैन्याने ६७ व्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन म्हणजेच SSC (Technical) कोर्स साठी जाहिरात प्रसिद्ध केली असून यासाठीचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे या भरतीसाठी कोणतीही लेखी परीक्षा घेतली जाणार नाही..महत्त्वाच्या तारखा (Important Dates SSC Army Exam)पुरुषांसाठी अर्ज करण्याची मुदत: ७ जानेवारी २०२६ ते ५ फेब्रुवारी २०२६ (दुपारी ३ वाजेपर्यंत).महिलांसाठी अर्ज करण्याची मुदत: ६ जानेवारी २०२६ ते ४ फेब्रुवारी २०२६.कोर्स सुरू होण्याची तारीख: ऑक्टोबर २०२६. .2026 मध्ये WhatsApp चॅटिंग बनलंय कलरफुल! जे लिहाल त्याचं बनेल 'स्टिकर'; पाहा कसं वापरायचं नवीन फीचर?.पात्रता निकष (SSC Tech exam Eligibility Criteria)शैक्षणिक पात्रता: उमेदवाराने संबंधित शाखेतून अभियांत्रिकी पदवी (B.E./B.Tech) उत्तीर्ण केलेली असावी. अंतिम वर्षात शिकत असलेले विद्यार्थी देखील अर्ज करू शकतात मात्र त्यांना १ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पदवी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.वयोमर्यादा: उमेदवाराचे वय १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी २० ते २७ वर्षांच्या दरम्यान असावे. म्हणजेच उमेदवाराचा जन्म २ ऑक्टोबर १९९९ ते १ ऑक्टोबर २००६ (दोन्ही दिवस धरून) या दरम्यान झालेला असावा.वैवाहिक स्थिती: केवळ अविवाहित पुरुष आणि अविवाहित महिला उमेदवारच या पदासाठी पात्र आहेत. रिक्त पदांची माहिती (Indian army ssc tech Vacancy Details)या भरतीद्वारे एकूण ३७९ पदे भरली जाणार आहेत.SSC (Tech) पुरुष: ३५० पदे.SSCW (Tech) महिला: २९ ते ३० पदे. .7:11 Minutes Viral Video ने सोशल मिडियावर घातलाय धुमाकूळ; लोक विचारात आहेत कोण आहे हा Umair? नेमकं सत्य काय, पाहा.निवड प्रक्रिया (Indian Army SSC Tech Selection Process)या भरतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये लेखी परीक्षा नाही. निवड प्रक्रिया खालील टप्प्यांत पार पडेलशॉर्टलिस्टिंग: अभियांत्रिकी पदवीच्या गुणांच्या आधारे उमेदवारांना शॉर्टलिस्ट केले जाईल.SSB इंटरव्ह्यू: शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांना सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) द्वारे मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल. हा मुलाखत टप्पा साधारणपणे ५ दिवसांचा असतो.वैद्यकीय चाचणी: मुलाखतीत यशस्वी झालेल्या उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल.अंतिम गुणवत्ता यादी: सर्व निकषांवर पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची मेरिट लिस्ट लावली जाईल. .DMart Sale : डिमार्ट जानेवारी स्पेशल सेल! संक्रातीनिमित्त 'या' वस्तु मिळतायत जास्त स्वस्त, 20% पासून 80% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स पाहा.Indian Army SSC Tech अर्ज कसा करावा?इच्छुक उमेदवारांनी भारतीय सैन्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून Join Indian Army ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्जासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. प्रशिक्षण कालावधीनिवड झालेल्या उमेदवारांना चेन्नई येथील ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकॅडमी (OTA) किंवा गया येथील प्री कमिशन ट्रेनिंग अकॅडमीमध्ये ४९ आठवड्यांचे खडतर प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर उमेदवारांना भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट (Lieutenant) म्हणून नियुक्त केले जाईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.