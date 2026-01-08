एज्युकेशन जॉब्स

Indian Army SSC Tech 2026 : भारतीय सेनेत अधिकारी बनण्याची सुवर्णसंधी! कोणतीच परीक्षा नाही, कशी होणार निवड? पाहा संपूर्ण प्रक्रिया

Indian Army SSC Tech 67 Recruitment 2026 Complete Process Application guide : भारतीय सैन्यात SSC Tech भरती 2026 साठी अर्ज निघाले आहेत. लेखी परीक्षा नाही. पुरुष आणि महिला उमेदवारांसाठी ३७९ जागा आहेत
Indian Army SSC Tech 67 Recruitment

Short Service Commission (Technical) entry for engineering graduates in the 67th SSC Tech Course commencing October 2026.

Indian Army Jobs 2026 : भारतीय सैन्यात अधिकारी बनून देशाची सेवा करण्याची इच्छा असलेल्या अभियांत्रिकी म्हणजेच Engineering पदवीधरांसाठी एक सुवर्णसंधी चालून आली आहे. भारतीय सैन्याने ६७ व्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन म्हणजेच SSC (Technical) कोर्स साठी जाहिरात प्रसिद्ध केली असून यासाठीचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे या भरतीसाठी कोणतीही लेखी परीक्षा घेतली जाणार नाही.

