Indian Post: लिखित परीक्षा नाही! भारतीय पोस्ट ऑफिसमध्ये स्टाफ कार ड्रायव्हर भरती; जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम मुदत काय?

Eligibility Criteria for Indian Post Office Driver: तुम्ही १० पास आहे आणि सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल तर तुमच्यासाठी महत्वाची बातमी आहे. भारतीय पोस्ट ऑफिसमध्ये स्टाफ कार ड्रायव्हर पदासाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. चला तर जाणून घेऊया अर्ज करण्याची अंतिम मुदत काय आहे
Monika Shinde
Updated on

Indian Post Office Staff Car Driver Recruitment: भारतीय पोस्ट ऑफिसात ( टपाल विभाग) १० पास आणि वाहन चालवण्याचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांसाठी सरकारी नोकरीची उत्तम संधी उपलब्ध झाली आहे. भारतीय पोस्ट अंतर्गत स्टाफ कार ड्रायव्हर पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे.

