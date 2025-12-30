Indian Post: लिखित परीक्षा नाही! भारतीय पोस्ट ऑफिसमध्ये स्टाफ कार ड्रायव्हर भरती; जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम मुदत काय?

Indian Post Office Staff Car Driver Recruitment: भारतीय पोस्ट ऑफिसात ( टपाल विभाग) १० पास आणि वाहन चालवण्याचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांसाठी सरकारी नोकरीची उत्तम संधी उपलब्ध झाली आहे. भारतीय पोस्ट अंतर्गत स्टाफ कार ड्रायव्हर पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. .या भरतीत एकूण 48 जागा भरण्यात येणार आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी पोस्टच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाणून ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.ज्यांना ड्रायव्हिंगमध्ये आवड आहे आणि सरकारी सेवेत स्थिर करिअर घडवायचे आहे, त्यांच्यासाठी ही भरती अतिशय फायदेशीर ठरू शकते. भारत सरकारच्या संचार मंत्रालयाकडून रोजगार समाचारमध्ये या भरतीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे..Hand Foot Pain: हात-पाय दुखत असतील तर दुर्लक्ष करू नका; तज्ज्ञ काय सांगतात ते जाणून घ्या.पदाची माहितीसंस्था: भारतीय पोस्ट ऑफिसपद: स्टाफ कार ड्रायव्हर (सामान्य श्रेणी)एकूण रिक्त जागा: 48अर्ज करण्याची पद्धत: ऑफलाइनअधिकृत संकेतस्थळ: www.indiapost.gov.inअर्ज करण्याची अंतिम तारीख: 19 जानेवारी 2026शैक्षणिक पात्रता: किमान 10वी उत्तीर्णवयोमर्यादा: 18 ते 27 वर्षेवेतनश्रेणी: लेव्हल-2 नुसार दरमहा 19,900/-.ही भरती कुठे होणार आहे?ही भरती अहमदाबाद येथील मेल मोटर सर्व्हिस येथे वरिष्ठ व्यवस्थापक पदावर केली जाते. ही केवळ सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या आणि व्यावसायिक ड्रायव्हिंगचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांसाठी चांगली संधी आहे.पात्रता व आवश्यक अटीउमेदवाराने मान्यताप्राप्त शैक्षणिक मंडळातून दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी.लाइट मोटार वाहन (LMV) आणि अवजड मोटार वाहन (HMV) साठी वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स आवश्यक आहे.मोटार वाहनांबाबत मूलभूत तांत्रिक ज्ञान असावे.किमान 3 वर्षांचा वाहन चालवण्याचा अनुभव आवश्यक आहे.आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना शासनाच्या नियमानुसार वयोमर्यादेत सवलत दिली जाईल..CRPF Recruitment 2025: केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात नोकरीची सुवर्णसंधी! 25,487 जागांसाठी भरती, 31 डिसेंबरपर्यंत करा अर्ज.अर्ज करण्याची प्रक्रियासर्वप्रथम इंडिया पोस्टच्या अधिकृत वेबसाइटवरून अर्जाचा नमुना डाउनलोड करा.अर्जातील सर्व माहिती स्वच्छ अक्षरात हाताने भरा.वैयक्तिक तपशील, शैक्षणिक माहिती व इतर आवश्यक तपशील अचूकपणे नमूद करा.अर्जावर अलीकडील पासपोर्ट साईज फोटो चिकटवा.आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती अर्जासोबत जोडा.पूर्ण भरलेला अर्ज स्पीड पोस्ट किंवा नोंदणीकृत टपालाने खालील पत्त्यावर पाठवा:पत्ता:कार्यालय – वरिष्ठ व्यवस्थापक,मेल मोटर सर्व्हिस,जीपीओ कंपाउंड, मिर्झापूर,अहमदाबाद – 380001.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.