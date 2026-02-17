एज्युकेशन जॉब्स

Indian Railway Jobs 2026: रेल्वे मंत्रालयाकडून 22,000 पदांसाठी मेगा भरती सुरू, जाणून घ्या शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा

Eligibility criteria for Ministry of Railway Bharti 2026: जर तुम्ही या वर्षी नोकरीच्या शोधात असाल तर तुमच्यासाठी महत्वाची बातमी आहे. रेल्वे मंत्रालयाकडून २२ हजार रिक्त पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. चला तर जाणून घेऊया यासाठी शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा आणि अर्ज कोण करू शकतात
Ministry of Railway Bharti 2026

Ministry of Railway Bharti 2026

esakal

Monika Shinde
Updated on

Ministry of Railway Recruitment 2026: भारत सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाकडून २०२६ वर्षासाठी मोठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. विविध तांत्रिक व गैर- तांत्रिक पदांसाठी एकूण २२ हजार रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. सरकारी नोकरीची संधी शोधणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे.

