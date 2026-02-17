Indian Railway Jobs 2026: रेल्वे मंत्रालयाकडून 22,000 पदांसाठी मेगा भरती सुरू, जाणून घ्या शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा

Ministry of Railway Recruitment 2026: भारत सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाकडून २०२६ वर्षासाठी मोठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. विविध तांत्रिक व गैर- तांत्रिक पदांसाठी एकूण २२ हजार रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. सरकारी नोकरीची संधी शोधणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. .पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांनी indianrailways.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा, तसेच अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २० फेब्रुवारी २०२६ आहे. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत जाहिरात काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊयात याबाबत अधिक माहिती.Indian Army Bharti 2026: भारतीय सैन्यात मेगा भरती जाहीर; जाणून घ्या वयोमर्यादा अन् अर्जाची अंतिम तारीख .भरतीची अधिक माहितीसंस्था: रेल्वे मंत्रालयएकूण पदसंख्या: २२ हजारअर्ज पद्धत: ऑनलाईनअर्जाची अंतिम तारीख: २० फेब्रुवारी २०२६अधिकृत संकेतस्थळ: indianrailways.gov.inवेतनश्रेणी: ७वा वेतन आयोग (Level 1)- प्रारंभिक वेतन १८,०००रिक्त पदांची माहितीसहाय्यक (ट्रॅक मशीन) – ६०० पदेसहाय्यक (ब्रिज) – ६०० पदेट्रॅक मेंटेनर ग्रेड IV – ११,००० पदेसहाय्यक (पी-वे) – ३०० पदेसहाय्यक (TRD) – ८०० पदेसहाय्यक लोको शेड (इलेक्ट्रिकल) – २०० पदेसहाय्यक ऑपरेशन्स (इलेक्ट्रिकल) – ५०० पदेसहाय्यक (TL & AC) – ५०० पदेसहाय्यक (C&W) – १,००० पदेपॉइंट्समन-B – ५,००० पदेसहाय्यक (S&T) – १,५०० पदेवरील सर्व पदे ७वा वेतन आयोगाच्या Level 1 अंतर्गत येतात..शैक्षणिक पात्रताप्रत्येक पदासाठी शैक्षणिक पात्रता वेगवेगळी आहे. संबंधित पदासाठी आवश्यक पात्रतेची माहिती अधिकृत जाहिरातीत सविस्तर दिलेली आहे. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी मूळ जाहिरात वाचावी.वयोमर्यादाकिमान वय: १८ वर्षेकमाल वय: ३३ वर्षेशासकीय नियमांनुसार राखीव प्रवर्गांना वयोमर्यादेत सवलत लागू असेल.वेतननिवड झालेल्या उमेदवारांना ७वा वेतन आयोगानुसार Level 1 मध्ये १८,००० प्रारंभिक वेतन तसेच इतर भत्ते व सुविधा देण्यात येतील..Teaching Jobs: मोठी बातमी! महाराष्ट्रात ५,५०० प्राध्यापक पदांसाठी भरती जाहीर; लवकरच सुरू होणार अर्ज प्रक्रिया.अर्ज प्रक्रियाअधिकृत संकेतस्थळा indianrailways.gov.in वर भेट द्या.भरती संबंधित अधिसूचना वाचा.ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करा.आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.अर्ज अंतिम तारखेपूर्वी सादर करा.२० फेब्रुवारी २०२६ नंतर प्राप्त झालेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.