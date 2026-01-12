Labor Law Changes: Layoff झाला तरी खात्यात पैसे येणार? ‘पुनर्कौशल्य निधी’मुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! वाचा संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर

Employee Financial Relief: कामगार कायद्यांमध्ये करण्यात आलेल्या नव्या सुधारणांचा थेट परिणाम कर्मचारी आणि उद्योगविश्वावर होणार आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या औद्योगिक संबंध संहिता २०२० (Industrial Relations Code, 2020) अंतर्गत कामगार कायद्यात अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या सुधारणांचा उद्देश उद्योगांना अधिक लवचिक बनवणे आणि त्याच वेळी कर्मचाऱ्यांना योग्य आणि आवश्यक संरक्षण देणे हा आहे. नोकरी, कपात, कामगार संघटना आणि तक्रार निवारणाशी संबंधित नियम आता अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहेत..कर्मचाऱ्यांचे नवे प्रकारनवीन कायद्यात 'निश्चित कालावधीचा कर्मचारी' ही संकल्पना स्पष्ट केली आहे. अशा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक ठराविक वेळेसाठी किंवा विशिष्ट प्रकल्पासाठी केली जाते. प्रकल्प किंवा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची नोकरी आपोआप संपते; यासाठी वेगळी सेवा समाप्ती प्रक्रिया आवश्यक नसते.महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे कर्मचारी तात्पुरते असले तरी त्यांना पगार, सुट्टी, भविष्य निर्वाह निधी (PF) यासारखे फायदे कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच मिळणार आहेत. याशिवाय, एक वर्ष पूर्ण सेवा झाल्यानंतर करार संपताच ग्रॅच्युइटी मिळेल, त्यासाठी पाच वर्षांची अट राहणार नाही..EPFO News: नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी EPFO चा महत्त्वपूर्ण निर्णय; कुटुंबियांनाही फायदा होणार, नवीन नियम काय?.कामगार पुनर्कौशल्य निधीया संहितेतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘कामगार पुनर्कौशल्य निधी’. पूर्वी नोकरी कपात झाल्यास कामगाराला फक्त नोटीस आणि नुकसानभरपाई मिळत असे. आता त्याव्यतिरिक्त, नियोक्त्याने प्रत्येक कपात झालेल्या कामगारासाठी १५ दिवसांच्या शेवटच्या वेतनाइतकी रक्कम पुनर्कौशल्य निधीत जमा करणे बंधनकारक आहे. ही रक्कम ४५ दिवसांच्या आत कामगाराच्या खात्यात जमा केली जाईल आणि ती नवीन कौशल्य शिकण्यासाठी वापरता येईल, जेणेकरून त्याला पुन्हा रोजगार मिळण्याची संधी वाढेल..कामगार संघटना स्पष्ट नियमआता कामगार संघटनांसाठी काही स्पष्ट नियम निश्चित केले गेले आहेत. पूर्वी एका कंपनीत अनेक युनियन असायचे आणि सर्वच युनियन समान हक्क मागायचे. त्यामुळे वाटाघाटी आणि औद्योगिक वादांमध्ये गोंधळ आणि विलंब होत असे.आता नव्या संहितेनुसार, ५१ टक्के किंवा त्याहून अधिक कामगारांचा पाठिंबा असलेली युनियन हीच एकमेव वाटाघाटी करणारी युनियन म्हणून मान्य केली जाईल. जर कोणत्याही एका युनियनला ५१ टक्के पाठिंबा नसेल, तर किमान २० टक्के पाठिंबा असलेल्या युनियनचा समावेश करून वाटाघाटी परिषद स्थापन करणे नियोक्त्यावर बंधनकारक असेल. यामुळे निर्णयप्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित होणार आहे..EPFO: महत्त्वाची बातमी! कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार; केंद्र सरकार ईपीएफओमध्ये मोठा बदल करणार.तसेच आधी ‘कामगार’ या व्याख्येतून अनेक वर्ग वगळले जात होते. मॅन्युअल, अकुशल, कुशल, तांत्रिक, ऑपरेशनल किंवा कारकुनी काम करणारे व्यक्ती इतकेच लोक समाविष्ट होते. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळत नव्हतं.'कामगार' या संज्ञेचा विस्तार करून विक्री प्रोत्साहन कर्मचारी, कार्यरत पत्रकार आणि १८,००० रुपयांपर्यंत वेतन असलेले पर्यवेक्षक यांनाही संरक्षण दिले गेले आहे. तसेच ले-ऑफ आणि कपातीसाठी सरकारी परवानगीची मर्यादा १०० वरून ३०० कामगारांपर्यंत वाढवली आहे..नव्या औद्योगिक संबंध संहितेत (Industrial Relations Code, 2020) 'उद्योग' या संकल्पनेला अधिक स्पष्टता देण्यात आली आहे. नफा मिळवण्याचा हेतू असो वा नसो, मानवी गरजा पूर्ण करण्यासाठी वस्तू किंवा सेवा निर्मितीसाठी कंपनी व्यवस्थापक आणि कामगार एकत्र काम करत असतील, तर तो उपक्रम उद्योग म्हणून ओळखला जाईल. मात्र संरक्षण, अणुऊर्जा, अंतराळ क्षेत्र, घरगुती सेवा आणि काही धार्मिक किंवा सार्वभौम सरकारी कार्ये या व्याख्येत समाविष्ट नाहीत. तरीही काही अनौपचारिक किंवा गिग कामगारांच्या बाबतीत अजूनही स्पष्टता नसल्याची टीका केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.