मानसवेध : माझ्यात काहीतरी कमी आहे?

डॉ. विद्याधर बापट, मानस तज्ज्ञअशोक एका मोठ्या कंपनीत बरेच महिने काम करत होता. कामामध्ये अतिशय प्रवीण होता. अनेकदा त्याला प्रेझेंटेशन द्यायची वेळ येई किंवा एखाद्या मोठ्या समूहासमोर बोलण्याची वेळ येई, त्यावेळी मात्र त्याला विलक्षण भीती वाटत असे. हात पाय कापत असत. तोंडाला कोरड पडत असे. शक्यतो तो असे प्रसंग टाळत असे. तथापि, नव्या डिपार्टमेंटमध्ये त्याचं पोस्टिंग झालं आणि लोकांसमोर बोलणं कामाचा भाग म्हणून क्रमप्राप्त झालं. अशोकनं चक्क आजारपणाची रजा काढली. त्या रजेचा अवधी आता संपत आला होता. त्याच्यासमोर दोनच पर्याय होते. कामावर जॉईन होऊन समूहासमोर तोंड देणं म्हणजेच यशस्वीरीत्या समूहासमोर बोलणं किंवा नोकरी सोडणं. न्यूनगंड आणि दुबळी आत्मप्रतिमा असलेल्या अशोकनं दुसरा पर्याय स्वीकारला. खरं तर हा शुद्ध आत्मघात होता. राजीनामा द्यायच्या आदल्या दिवशी प्रतिभा त्याची पत्नी त्याला शेवटचा प्रयत्न म्हणून माझ्याकडे घेऊन आली होती. अशोकमध्ये कॉम्प्लेक्सेसचं क्लस्टर होतं. न्यूनगंड होता, सोशल फोबिया होता. इतक्या हुशार तरुणाचं वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्य झाकोळून गेलं होतं. पणाला लागलं होतं. समूहासमोर बोलण्याचं भय हा न्यूनगंड आणि सोशल फोबियाचा एक भाग होता. .खरंतर त्याला यातून बाहेर पडायचं होतं. आमची काही सेशन्स झाली. त्याची आत्मप्रतिमा खूप दुबळी होती. त्याच्या रंगाविषयी, उंची विषयी त्याला गंड होता. शाळेत, महाविद्यालयात, मुलांच्या चिडवण्यामधून तो आणखी पक्का झाला होता. लहानपणाच्या दुबळ्या आर्थिक परिस्थितीमुळे, लोकांच्या टोमण्यांमुळे ही तो दुखावला गेला होता. आपल्याला बोलण्याची कला अवगत नाही. चार लोकांत बोललो तर आपलं हसंच होईल हा समज घट्ट झाला होता. असे आणखी बरेच गंड त्याच्या मनात रुतून बसले होते. .मी त्याला काही स्वस्थतेची सेशन्स दिली. काही मनाचे व्यायाम शिकवले. असाच प्रश्न शालेय जीवनात अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये असतो. त्यांच्यासाठी काही महत्त्वाच्या टिप्स ः१. प्रत्येक व्यक्ती महत्त्वपूर्ण आणि वैशिष्ट्यपूर्ण असते. तसाच तूही आहेस. प्रतिकूल परिस्थितीतून शिकून तू नोकरी मिळवली आहेस. तुझी बुद्धिमत्ता आणि कष्टाळूवृत्ती ही तुझी बलस्थानं आहेत. तुझी सगळी बलस्थानं शोधून काढ.२. आपण सर्वजण निसर्गनिर्मित आहोत. मग ती निर्मिती असुंदर कशी असू शकेल? रंग, उंची वगैरे परिमाणं मानवनिर्मित आहेत. त्यांच्याकडे फार लक्ष देण्यासारखं काही नाही. दिसण्यापेक्षा तुझं असणं म्हणजेच तुझी देहबोली, तुझं वागणं, तुझा वावर, आत्मविश्वास, बोलताना वापरली जाणारी सुसंस्कृत भाषा, चेहेऱ्यावरचं स्मित जास्त महत्त्वाचं आहे..३. आपण आहोत तसेच्या तसे स्वत:ला स्वीकारणं महत्त्वाचं आहे.४. आत्मविश्वास, संभाषण कौशल्य, निर्णय क्षमता, कुठल्याही प्रसंगात शांत राहून मार्ग काढण्याची क्षमता इत्यादी व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या गोष्टी विकसित करता येतात यावर विश्वास ठेवावा. त्यासाठी स्वत:त बदल घडणं आवश्यक आहे, त्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे.५. व्यक्ती तिथे मतभेद, संघर्ष, ईर्षा, स्पर्धा, थोडंफार राजकारण असणारच. त्यानं मी अस्वस्थ होणार नाही. त्यासाठी कामाच्या ठिकाणी करायची स्वस्थतेची तंत्रे, स्वयंसूचना शिकून घेता येतात..६. माझ्यासमोर असणारी लोकांची संख्या, त्यांची अधिकार पदामुळे असणारी श्रेणी या गोष्टीचं दडपण माझ्यावर यायचं काहीच कारण नाही. प्रत्येकजण आपापल्या ठिकाणी श्रेष्ठ व महत्त्वाचा असतो. मीही माझ्या ठिकाणी महत्त्वाचा आहेच. माझ्या अंगी नम्रता असावी परंतु नेभळटपणा किंवा पळून जाण्याची वृत्ती नसावी. हे सगळं साधण्यासाठी, गर्दीची भीती घालवण्यासाठी कल्पना शक्ती वापरून करावयाच्या तंत्रांचा सरावही उपयुक्त आहे. सोशल फोबिया घालविण्याच्या तंत्रांची पुढील भागात माहिती घेऊयात.