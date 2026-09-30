प्रज्ञाविकासाचा राजमार्ग : उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती : इन्स्पायर-एसएचई

जयवंत बोरसे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकउच्च शिक्षणाचे स्वप्न पाहणाऱ्या आणि विज्ञानाची आवड असणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागातर्फे ‘इन्स्पायर स्कॉलरशिप’ (INSPIRE Scholarship for Higher Education) दिली जाते. या योजनेंतर्गत विविध घटकांच्या माध्यमातून, गुणवंत विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय स्तरावर मूलभूत आणि नैसर्गिक विज्ञानांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि संशोधन कारकीर्द घडविण्यासाठी हा एक उपक्रम आहे..शिष्यवृत्तीची उद्दिष्टे :मूलभूत आणि नैसर्गिक विज्ञानाशी संबंधित संशोधनाला प्रोत्साहन देणे.शिष्यवृत्ती आणि मार्गदर्शन देऊन, विज्ञान-केंद्रित अभ्यासक्रमांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रतिभावान तरुणांच्या सहभागाचे प्रमाण वाढवणे.भविष्यात शास्त्रज्ञ बनून देशाच्या विकासात योगदान देऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत करणे.उच्च शिक्षणासाठी (पदवी) विज्ञान शाखा निवडणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करणे..पात्रता :१७ ते २२ वर्षांच्या दरम्यान वय असणारे विद्यार्थी.चार वर्षांच्या एकात्मिक बीएस्सी, बी.एस्. किंवा पाच वर्षांच्या एकात्मिक एमएस्सी किंवा एम.एस. अभ्यासक्रमास व विहित विषयांसाठी प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी.विद्यार्थ्याचे बारावीच्या बोर्ड परीक्षेत मिळालेले गुण हे केंद्रीय किंवा राज्य बोर्डाच्या टॉप- एक टक्का विद्यार्थ्यांमध्ये असणारे विद्यार्थी.जेईई मेन्स, जेईई ॲडव्हान्स परीक्षेत टॉप १०,००० रँक मिळवणारे विद्यार्थी.‘नीट’ (एआयपीएमटी) आणि ‘जेबीएनएसटीएस’ यासारख्या निवडक स्पर्धा परीक्षांमधील पात्र रँक असणारे विद्यार्थी.आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पियाड पदक विजेते असलेले विद्यार्थी.देशातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त महाविद्यालय, विद्यापीठ, शैक्षणिक संस्थेमध्ये विज्ञान शाखेतील विशिष्ट विषयांच्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेले पात्र विद्यार्थी.मागील वर्षांमध्ये इयत्ता बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा विचार केला जात नाही..शिष्यवृत्तीचे स्वरूपप्रत्येक पात्र विद्यार्थ्याला वार्षिक ८०,००० रुपये शिष्यवृत्ती जास्तीत जास्त ५ वर्षांपर्यंतवार्षिक ६०,००० रुपये रोख शिष्यवृत्ती आणि २०,००० रुपये उन्हाळी संशोधन प्रकल्पाच्या मार्गदर्शन अनुदानासाठीविशेष म्हणजे यासाठी कोणतीही पात्रता परीक्षा नाही.अर्ज करण्याची प्रक्रिया :INSPIRE वेब पोर्टल https://www.online-inspire.gov.in वर ऑनलाइन सादर.महत्त्वाचे नियम आणि अटीप्रत्येक वर्षी विशिष्ट गुण मिळवून शैक्षणिक सातत्य असणे.संशोधन प्रकल्प पूर्ण करणे.आवश्यक बाबी ः विहित कागदपत्रांची पूर्ततागुणपत्रक व टॉप १ टक्का पात्रता प्रमाणपत्रसध्याच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्याचे प्रमाणपत्र आधार कार्ड आणि बँक पासबुकपात्र असणारे विज्ञान अभ्यासक्रम विषयमुख्य विज्ञान विषय ः भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, जीवशास्त्र.पृथ्वी आणि अवकाश विज्ञान ः भूगर्भशास्त्र, भूभौतिकी, भू-रसायनशास्त्र, खगोलशास्त्र, खगोलभौतिकी.जीवन विज्ञान ः वनस्पतीशास्त्र, प्राणीशास्त्र, जैव-रसायनशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, मानववंशशास्त्र.इतर विषय ः इलेक्ट्रॉनिक्स, वातावरणीय विज्ञान, महासागर विज्ञान.महत्त्वाची टीप ः व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ही शिष्यवृत्ती मिळत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.