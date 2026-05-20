शिक्षण चिंतन : व्यावसायिक शिक्षणातून जीवन शिक्षण

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालाराष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर आधारित व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमात व्यवसायांचे तीन महत्त्वाचे प्रकार सांगितले आहेत, सजीव सृष्टीशी संबंधित, यंत्रे व सामुग्रीशी संबंधित आणि मानवी सेवांशी संबंधित कार्ये. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये कामाची प्रतिष्ठा, तांत्रिक कौशल्ये आणि विविध जीवनोपयोगी क्षमता विकसित होणे, हे अपेक्षित आहे. .नवीन अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थ्यांना वर्गात बसून केवळ पुस्तकी ज्ञान दिले जाणार नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीतून शिकण्याची संधी दिली जाईल. विद्यार्थ्यांना शेतात काम करणे, यंत्रे हाताळणे, सुतारकाम, धातुकाम, शिवणकाम, शेती, पशुपालन, अन्नप्रक्रिया, संगणक, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि विविध तंत्रज्ञानाशी संबंधित उपक्रमांमध्ये सहभागी केले जाईल. त्यामुळे शिक्षण हे प्रत्यक्ष अनुभवाशी जोडले जाईल आणि अधिक जीवनोपयोगी होईल. मात्र पारंपरिक व्यवसाय शिक्षणापेक्षा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यातील व्यवसाय शिक्षण ही संकल्पना वेगळी आहे. एखादा विशिष्ट व्यवसाय प्रकार घेऊन त्यातील कौशल्य विकसन असे इथे अपेक्षित नसून विविध व्यवसायांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत क्षमता आणि जीवनकौशल्ये विकसित करणे हा त्याचा हेतू आहे. पुढे दिलेल्या ‘परसबाग’ प्रकल्पाच्या उदाहरणावरून हे वेगळेपण लक्षात येईल..विद्यार्थ्यांनी ‘परसबागेत भाजीपाला तयार करणे’ हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. अभ्यासक्रमातील अपेक्षेनुसार हा प्रकल्प म्हणजे केवळ बियाणे पेरणे आणि झाडे वाढविणे एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही, तर ती एक छोटी प्रयोगशाळाच होणं अपेक्षित आहे. विद्यार्थी एकाच प्रकारच्या भाज्यांची वेगवेगळ्या पद्धतीने लागवड करू शकतात. एका वाफ्यात सेंद्रिय खत तर दुसऱ्या वाफ्यात रासायनिक खत वापरून वाढीतील फरक अभ्यासू शकतात. कमी व जास्त पाण्यामुळे उत्पादनावर होणारा परिणाम, सूर्यप्रकाश व सावलीतील वाढीतील फरक किंवा विविध बियाणांच्या जातींची तुलना असे अनेक प्रयोग ‘परसबाग’ प्रकल्पात विद्यार्थी करू शकतील, नव्हे त्यांनी ते करावेतच अशीच अपेक्षा आहे. अशा प्रयोगांमधून विद्यार्थ्यांमध्ये निरीक्षणशक्ती, संशोधन वृत्ती, नोंदी ठेवणे, निष्कर्ष काढणे आणि समस्या सोडविण्याची क्षमता विकसित होईल. त्याचबरोबर जीवशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र, गणित आणि वैज्ञानिक पद्धतीचे ज्ञानही प्रत्यक्ष अनुभवातून मिळेल..‘परसबाग’ प्रकल्पामुळे मिळणारे शिक्षण इथेच थांबत नाही. तयार झालेला भाजीपाल्यावरचा खर्च काढणे, विक्री किंमत निश्चित करणे, नफा-तोट्याचा अभ्यास, ग्राहकांशी संवाद आणि विक्री व्यवस्थापन यांचेही शिक्षण मिळणार आहे. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना केवळ नोकरीसाठी तयार न करता उद्योजकतेसाठीही सक्षम केले जाईल. एखादी वस्तू तयार करणे, तिची किंमत ठरवणे, विक्रीचे नियोजन करणे आणि व्यवसाय प्रक्रिया समजून घेणे यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढणे आणि रोजगारनिर्मितीची दृष्टी विकसित होणे अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे एका छोट्या उपक्रमातून शेती, विज्ञान, गणित, व्यवस्थापन आणि उद्योजकता इ. अनेक विषय एकाच वेळी शिकता येतील. विद्यार्थ्यांमध्ये निरीक्षण क्षमता, सर्जनशीलता, नेतृत्व, संवादकौशल्य, संघभावना आणि समस्या सोडविण्याची वृत्ती विकसित होईल. त्याचबरोबर श्रमप्रतिष्ठा, जबाबदारी आणि कामाविषयी आदरही निर्माण होईल. इथे हे लक्षात घ्यायचे आहे की ‘परसबाग’ प्रकल्प विद्यार्थ्याला परसबागेतील किंवा शेतीतील तज्ज्ञ करण्याकरिता नसून व्यवसायासाठी आवश्यक किमान मूलभूत कौशल्ये विकसित करण्यासाठी निवडलेले एक साधन आहे..‘एनसीइआरटी’ने सहावी ते आठवी इयत्तांसाठी व्यवसाय शिक्षणाकरिता प्रकाशित केलेले ‘कौशल्य बोध’ हे पाठ्यपुस्तक पारंपरिक नाही. त्यामध्ये शाळांनी व्यवसाय शिक्षण कसे राबवावे हे समजण्यासाठी उदाहरणादाखल सहा प्रकल्प दिले आहेत. मात्र शाळांना आपल्या सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक परिस्थितीनुसार उपलब्ध साधनसामुग्रीच्या आधारे कोणतेही प्रकल्प निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. यामुळे व्यवसाय शिक्षण स्थानिक गरजांशी अधिक सुसंगत होऊ शकते. एकंदरीत, नवी व्यवसाय शिक्षणपद्धती विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानापुरते मर्यादित ठेवत नाही, तर त्यांना प्रत्यक्ष जीवनाशी जोडते. अशा शिक्षणपद्धतीचा विस्तार ही काळाची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.