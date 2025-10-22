एज्युकेशन जॉब्स

आंतरिक ऊर्जा आणि सकारात्मक दृष्टिकोन

कामांच्या पूर्ततेसाठी आंतरिक ऊर्जा अत्यंत आवश्यक असून, सकारात्मक विचारसरणी, योग्य मित्र-परिवार आणि प्रसन्न मन हे करिअर आणि दैनंदिन जीवनातील समस्येवर मात करण्यासाठी आवश्यक आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. सचिन जैन - संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेड

आपली आंतरिक ऊर्जा कामांच्या पूर्ततेसाठी खूप आवश्यक आहे. कामासाठी लागणाऱ्या ऊर्जेचा मुख्य स्रोत आपण स्वतःच असतो. आपली ऊर्जा चांगल्या कामामध्ये गुंतवू तेवढी अजून ती आपल्या मनात, शरीरात उत्पन्न होते. उष्मप्रवाहशास्त्राचा दुसरा नियम सांगतो की, एका वेगळ्या प्रणालीची एकूण एंट्रॉपी केवळ कालांतराने वाढू शकते आणि कधीही कमी होत नाही. विश्वाची एंट्रॉपी नेहमीच वाढत असते. म्हणूनच सकारात्मक ऊर्जा अथवा विचारसरणी ठेवतो तेवढी ती आपल्याला पुन्हा मिळते. त्यासाठी आपल्या सभोवतालच्या वातावरणाचा आणि मित्र-परिवार कसा आहे हे महत्त्वाचे. आपण सकारात्मक विचारांच्या लोकांच्या सानिध्यात रहाल तेवढी आपली ऊर्जा आणि उत्साह वाढतो. अशा ऊर्जेचा स्रोत आपल्याला आयुष्यात पुढे जायला मदत करतो.

