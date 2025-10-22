आंतरिक ऊर्जा आणि सकारात्मक दृष्टिकोन

डॉ. सचिन जैन - संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेडआपली आंतरिक ऊर्जा कामांच्या पूर्ततेसाठी खूप आवश्यक आहे. कामासाठी लागणाऱ्या ऊर्जेचा मुख्य स्रोत आपण स्वतःच असतो. आपली ऊर्जा चांगल्या कामामध्ये गुंतवू तेवढी अजून ती आपल्या मनात, शरीरात उत्पन्न होते. उष्मप्रवाहशास्त्राचा दुसरा नियम सांगतो की, एका वेगळ्या प्रणालीची एकूण एंट्रॉपी केवळ कालांतराने वाढू शकते आणि कधीही कमी होत नाही. विश्वाची एंट्रॉपी नेहमीच वाढत असते. म्हणूनच सकारात्मक ऊर्जा अथवा विचारसरणी ठेवतो तेवढी ती आपल्याला पुन्हा मिळते. त्यासाठी आपल्या सभोवतालच्या वातावरणाचा आणि मित्र-परिवार कसा आहे हे महत्त्वाचे. आपण सकारात्मक विचारांच्या लोकांच्या सानिध्यात रहाल तेवढी आपली ऊर्जा आणि उत्साह वाढतो. अशा ऊर्जेचा स्रोत आपल्याला आयुष्यात पुढे जायला मदत करतो. .सकारात्मक ऊर्जा अधिक असल्यास आपले मन प्रसन्न राहते. निर्णय घेण्यामध्ये किंवा वागण्यात आणि आपल्या कार्यात मग ते अभ्यास असो, व्यापार असो किंवा नोकरी- व्यवसाय असो आपल्याला समतोल साधण्यास सकारात्मक मन मदत करते. ‘मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण..’ जेवढे आपण प्रसन्न राहू तितके आपले शरीर सुदृढ आणि मनाचा समतोल साधला जातो. करिअर, व्यापारात, दैनंदिन जीवनात आपल्याला कठीण प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. अशा वेळेस आपली आंतरिक ऊर्जा जितकी जास्त तेवढी आपली शक्ती आणि त्यावर मात करण्याची मानसिकता अधिक..त्यासाठी स्वतःला पुनरूर्जीत करत राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सभोवतालचे वातावरण, लोक, महत्त्वाचे आहेत. तसेच स्वतःला प्रेरित करणे तितकेच महत्त्वाचे. हा आपल्या यशासाठी खूपच महत्त्वाचा पैलू आहे. आपल्याला संघर्षाला सामोरे जावे लागते तेव्हा जवळचे सहकारी मित्र-परिवार काढता पाय घेतात तेव्हा ही आंतरिक ऊर्जाच आपल्याला प्रेरित करते आणि नव्या जोमाने कामाला सुरुवात करवते.कामाची तडफ, ऊर्जा जास्त त्या प्रमाणात आपण भोवतालच्या वातावरणात ऊर्जा आणू शकतात. म्हणूनच उच्च ऊर्जा असलेल्या लोकांच्या सहवासात असल्यास कामाचा जोम वाढेल..Deglur Crime : पोलीस असल्याची बतावणी करून भामट्यांनी मोटरसायकल वरून जाणाऱ्या दांपत्यास लुटले.ऊर्जेच्या जोडीला सकारात्मक दृष्टिकोनाची जोड आवश्यक आहे. अन्यथा आपली उच्च ऊर्जा नैराश्याच्या भोवऱ्यात सापडल्यास दुसऱ्यांबरोबर स्वतःच्या हिताचाही घात होऊ शकते. अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत की अतिशय तल्लख बुद्धीचा आणि स्वयं-प्रेरित व्यक्ती केवळ चुकीच्या मार्गाला लागून अपरिहार्य गोष्टी करतात. आपल्या सभोवताली सकारात्मक लोक असतील तितक्या लवकर आपण निराशेच्या गर्तेतून बाहेर निघू शकतो. एकदा तुम्हाला सरळ मार्ग सापडल्यास अनेक गोष्टी जुळून येतात..अमिताभ बच्चन यांचे जीवन हे ऊर्जा आणि सकारात्मक दृष्टिकोनातून किती आश्चर्यकारक बदल आणू शकते याचे खूप मोठे उदाहरण आहे. त्यांची ‘एबीसी लिमिटेड’ कंपनी दिवाळखोरीत निघाली तेव्हा त्यांना सगळ्यांनी पुसून टाकले होते. अगदी चित्रपट क्षेत्रापासून राजकीय कारकीर्दही संपल्यात जमा होती. अशावेळेस त्यांची आंतरिक ऊर्जा, सकारात्मक दृष्टिकोन आणि पुन्हा उभे राहण्याची अजिंक्य इच्छाशक्ती यामुळेच ते पुन्हा यशस्वी झाले. नुसते यशस्वी नाहीतर स्वतःचा दबदबा निर्माण केला. या गोष्टी आणि अशी कौशल्य पुस्तकातून शिकायला मिळत नाहीत तर समाजातील वेगवेगळी यशस्वी उदाहरणे डोळ्यासमोर ठेवून, स्वतःला सतत चांगल्या लोकांच्या संगतीत राहून आत्मसात करायला मिळतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.