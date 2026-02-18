एज्युकेशन जॉब्स

मशिन लर्निंगची ओळख

Introduction to Machine Learning

- प्रतीक्षा वाघ, प्राध्यापिका

मशिन लर्निंग हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रातील विकसित होणारे उपक्षेत्र आहे. या तंत्रज्ञानामुळे संगणक प्रणालींना डेटामधून शिकण्याची, नमुने ओळखण्याची आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय निर्णय घेण्याची क्षमता मिळते. पारंपरिक प्रोग्रॅमिंगच्या तुलनेत, मशिन लर्निंग प्रणाली अधिक डेटा उपलब्ध झाल्यास स्वतःची कार्यक्षमता सातत्याने सुधारतात.

