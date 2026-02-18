मशिन लर्निंगची ओळख

- प्रतीक्षा वाघ, प्राध्यापिकामशिन लर्निंग हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रातील विकसित होणारे उपक्षेत्र आहे. या तंत्रज्ञानामुळे संगणक प्रणालींना डेटामधून शिकण्याची, नमुने ओळखण्याची आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय निर्णय घेण्याची क्षमता मिळते. पारंपरिक प्रोग्रॅमिंगच्या तुलनेत, मशिन लर्निंग प्रणाली अधिक डेटा उपलब्ध झाल्यास स्वतःची कार्यक्षमता सातत्याने सुधारतात..डिजिटल डेटामध्ये झालेली प्रचंड वाढ, संगणकीय क्षमतेतील प्रगती, क्लाऊड तंत्रज्ञान आणि इंटरनेटचा वाढता वापर यामुळे मशिन लर्निंगचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. विविध उद्योगसंस्था स्पर्धात्मक फायदा मिळवण्यासाठी, कार्यपद्धती अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी आणि ग्राहकसेवा सुधारण्यासाठी मशिन लर्निंगचा वापर करत आहेत.मशिन लर्निंगचे प्रमुख उपयोग ई-कॉमर्समधील शिफारस प्रणाली, चेहरा व आवाज ओळख तंत्रज्ञान, वैद्यकीय प्रतिमा विश्लेषण, बँकिंगमधील फसवणूक ओळख, शेअर बाजार अंदाज, स्वयंचलित वाहने, स्मार्ट सहाय्यक आणि औद्योगिक स्वयंचलन या सर्व क्षेत्रांत मशिन लर्निंगचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे..उपलब्ध उद्योगसंधीमाहिती तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, बँकिंग व वित्त, विमा, उत्पादन उद्योग, वाहननिर्मिती, कृषी, शिक्षण आणि शासकीय संशोधन संस्था या क्षेत्रांत मशिन लर्निंग तज्ज्ञांची मागणी आहे. मशिन लर्निंग इंजिनिअर, डेटा सायंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इंजिनिअर, डेटा अॅनालिस्ट, कॉम्प्युटर व्हीजन इंजिनिअर, नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग इंजिनिअर, बिझनेस इंटेलिजन्स अॅनालिस्ट आणि रिसर्च सायंटिस्ट अशा विविध भूमिका उपलब्ध आहेत. या भूमिका डेटा प्रक्रिया, मॉडेल तयार करणे, अल्गोरिदम सुधारणा आणि प्रणाली अंमलबजावणी यांवर आधारित असतात..शैक्षणिक पात्रता व अभ्यासक्रमविद्यार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा डेटा सायन्समधील बी.टेक., मशिन लर्निंगमधील एम.टेक. किंवा एम.एस. पदवी, तसेच आयआयटी, एनआयटी आणि सी-डॅक यासारख्या संस्थांचे डिप्लोमा अभ्यासक्रम करू शकतात. विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरूनही उद्योगस्नेही प्रशिक्षण उपलब्ध आहे..तांत्रिक व विश्लेषणात्मक कौशल्येपायथॉन प्रोग्रॅमिंग, सांख्यिकी व प्रायिकता, मूलभूत रेषीय बीजगणित आणि मशिन लर्निंग अल्गोरिदमचे ज्ञान आवश्यक आहे. मशिन लर्निंग हे केवळ संगणकशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित नाही. यांत्रिकी, विद्युत, स्थापत्य आणि इलेक्ट्रॉनिक्स शाखेतील अभियंते आपल्या क्षेत्रातील ज्ञानाला डेटा विश्लेषणाची जोड देऊन मशिन लर्निंगमध्ये करिअर करू शकतात. याचा उपयोग प्रेडिक्टिव मेंटेनन्स, रोबोटिक्स आणि स्मार्ट उत्पादन प्रक्रियांमध्ये होतो..प्रत्यक्ष अनुभवाचे महत्त्वशैक्षणिक प्रकल्प, इंटर्नशिप, औद्योगिक प्रशिक्षण आणि स्पर्धांमधील सहभाग यामुळे प्रत्यक्ष अनुभव मिळतो. नोकरी देणाऱ्या संस्था केवळ सैद्धांतिक ज्ञानापेक्षा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव अधिक महत्त्वाचा मानतात..उच्च शिक्षण आणि संशोधन संधीउच्च शिक्षणाची आवड असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशिन लर्निंगमध्ये एम.एस. किंवा पीएच.डी. करण्याच्या संधी उपलब्ध आहेत. विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये संशोधन कारकिर्दीचे मार्ग खुले आहेत.मशिन लर्निंगचे भविष्यकृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वयंचलन आणि डेटा सायन्समधील सातत्यपूर्ण प्रगतीमुळे मशिन लर्निंग हे भविष्यातील महत्त्वाचे करिअर क्षेत्र ठरणार आहे. दीर्घकालीन करिअर वाढ, नावीन्यपूर्ण काम आणि समाजावर सकारात्मक परिणाम घडविण्याची संधी या क्षेत्रातून मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.