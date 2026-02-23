अवकाश विज्ञान तुमच्या दारी! नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ISRO कडून सुवर्णसंधी; ‘युविका 2026’ साठी प्रक्रिया सुरू, कुठे अन कसा अर्ज कराल? वाचा सविस्तर

ISRO Young Scientist Programme details: अवकाश विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअर घडवण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची संधी उपलब्ध झाली आहे. Indian Space Research Organisation (ISRO) यांनी युविका २०२६ (YUva VIgyani KAryakram – Young Scientist Programme) या उपक्रमाची अधिकृत घोषणा केली आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश इयत्ता नववीतील विद्यार्थ्यांना लहान वयातच अवकाश विज्ञानाची ओळख करून देणे आणि STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) क्षेत्राकडे आकर्षित करणे हा आहे.युविका २०२६ अंतर्गत विद्यार्थ्यांना अवकाश तंत्रज्ञान, उपग्रह प्रणाली, प्रक्षेपण तंत्र आणि त्यांचे दैनंदिन जीवनातील उपयोग यांची मूलभूत माहिती दिली जाणार आहे. भविष्यात शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि संशोधक घडवण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो..नोंदणी आणि पात्रता (Registration and Eligibility)युविका २०२६ साठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया २७ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होईल आणि ३१ मार्च २०२६ ही अंतिम तारीख असेल. १ जानेवारी २०२६ रोजी नववीत शिकत असलेले देशभरातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त शाळेतील विद्यार्थी या कार्यक्रमासाठी अर्ज करू शकतात..Automation & AI Threat to Jobs : पुढील 10 वर्षांत गायब होऊ शकतात 'या' 6 नोकऱ्या; पाहा तुमची नोकरी यादीत आहे का?.युविका २०२६ : महत्त्वाच्या तारखा(Yuvika 2026: Important Dates)कार्यक्रमाची घोषणा: २० फेब्रुवारी २०२६अर्ज प्रक्रिया सुरू: २७ फेब्रुवारी २०२६अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: ३१ मार्च २०२६पहिली निवड यादी: १३ एप्रिल २०२६अंतिम पुष्टी यादी: २० एप्रिल २०२६युविका कार्यक्रम कालावधी: ११ ते २२ मे २०२६.निवड प्रक्रिया कशी असेल?(What is the selection process?)विद्यार्थ्यांची निवड विविध घटकांच्या आधारे केली जाणार आहे.इयत्ता आठवी किंवा अलीकडील परीक्षेतील गुणांना ५०% वजनऑनलाइन क्विझमधील कामगिरीस १०% गुणमागील तीन वर्षांतील विज्ञान प्रदर्शन व सहशालेय उपक्रमांतील सहभागासाठी २ ते १०% गुणऑलिम्पियाड, क्रीडा स्पर्धा, स्काऊट्स-गाइड्स, NCC किंवा NSS मधील सहभागासाठी अतिरिक्त गुणपंचायत क्षेत्रातील ग्रामीण शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त १५% वजनयाशिवाय, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून किमान सहभाग सुनिश्चित केला जाणार आहे..UPSC 2026 Notification: UPSC 2026 नोटिफिकेशनमध्ये 40 पेक्षा जास्त चुका, उमेदवारांनी आयोगावर जोरदार टीका.कार्यक्रमाचे ठिकाण आणि सुविधा (Event venue and facilities)युविका २०२६ हा उपक्रम देशातील नऊ प्रमुख ISRO केंद्रांमध्ये आयोजित केला जाणार आहे. यामध्ये Vikram Sarabhai Space Centre, Satish Dhawan Space Centre, U R Rao Satellite Centre यांसारख्या प्रतिष्ठित केंद्रांचा समावेश आहे.या कार्यक्रमादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या अभ्यास साहित्य, निवास आणि भोजनाचा संपूर्ण खर्च ISRO कडून केला जाणार आहे. तसेच, मूळ तिकीट सादर केल्यास सेकंड एसी रेल्वे भाडे किंवा समतुल्य बस भाड्याची परतफेड केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.