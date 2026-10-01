IT Industry: पुण्यातील आयटी क्षेत्रासाठी महत्त्वाची घोषणा! नवीन रोजगार निर्मितीला फायदा

पुण्यातील आयटी क्षेत्रासाठी महत्त्वाची घोषणा झाली आहे. अमेरिकेतील तंत्रज्ञान सेवा कंपनी इनोव्हेक्चर्स आणि पेमेंट तंत्रज्ञान कंपनी नेक्सिओ यांनी आपली भागीदारी आणखी वाढवण्याची घोषणा केली आहे. पुण्यातील इनोव्हेक्चर्सच्या ग्लोबल इंजिनिअरिंग सेंटर (GEC) च्या माध्यमातून हा विस्तार केला जाणार आहे. याचा फायदा नवीन रोजगार निर्मितीला होईल..नॅक्सिओ आणि इनोव्हेक्चर गेल्या दोन वर्षांपासून पुण्यात एकत्र काम करत आहेत. सुरुवातीला नॅक्सिओच्या तंत्रज्ञान आणि माहिती-तंत्रज्ञानाशी संबंधित गरजांसाठी पुण्यातील इनोव्हेक्चरच्या भारत विकास केंद्राच्या माध्यमातून काम केले जात होते. आता या सहकार्याचा विस्तार करून पुण्यातील या केंद्राला जागतिक अभियांत्रिकी केंद्राच्या स्वरूपात विकसित केले जाणार आहे..या केंद्राच्या माध्यमातून सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वयंचलित तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर गुणवत्ता आणि माहिती-तंत्रज्ञानाशी संबंधित कामाचा विस्तार केला जाणार आहे..पुण्यात रोजगाराच्या नव्या संधीया भागीदारीचा विस्तार झाल्यामुळे पुण्यातील जागतिक अभियांत्रिकी केंद्रातील काम वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा, सॉफ्टवेअर आणि आयटी क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात. मात्र, कंपन्यांनी सध्या किती नवीन रोजगार निर्माण होणार किंवा किती जणांची भरती केली जाणार, याचा निश्चित आकडा जाहीर केलेला नाही..इनोव्हेक्चर्सचे भारतातील सीईओ गिरीश राव यांनी सांगितले की, भारतातील स्थानिक प्रतिभेला या विस्ताराचा फायदा मिळेल. त्यांच्या मते, दोन्ही कंपन्यांचे उद्दिष्ट केवळ इंजिनिअरिंग टीम वाढवणे नसून, भारतातील कुशल मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून नेक्सिओसाठी अधिक चांगल्या सेवा तयार करणे आहे..नेक्सिओकडूनही भागीदारीचे कौतुकनॅक्सिओचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (COO) जस्टिन ब्राऊन यांनीही इनोव्हेक्चरसह असलेली भागीदारी महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. इनोव्हेक्चरकडून मिळणारे कुशल मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञानातील मदत नॅक्सिओच्या वाढीसाठी उपयुक्त ठरत असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नवीन संधी निर्माण करण्यावर दोन्ही कंपन्यांचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.