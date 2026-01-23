एज्युकेशन जॉब्स

Indian Oil Job 2026: ITI पासांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी! इंडियन ऑयलमध्ये फक्त मेरिट आणि फिटनेसवर होईल निवड, जाणून घ्या अर्ज कसा करावा!

Indian Oil Hiring: जर तुम्ही दहावी आणि ITI पास असाल, तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. आता इंडियन ऑयलमध्ये अप्रेंटिस पदांसाठी भरती सुरू झाली आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांसाठी अर्ज कसा करायचा ते जाणून घ्या
Indian Oil Job vacancies

Indian Oil Job vacancies

esakal

Monika Shinde
Updated on

Indian Oil Recruitment 2026: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अप्रेंटिस पदांची भरती २०२६ अधिकृत अधिसूचना जाहीर केली आहे. मार्केटींग डिव्हिजन (पश्चिम विभाग) अंतर्गत ४०५ ट्रेंड, टेक्निशियन आणि ग्रॅज्युएट अप्रेंटिस पदांसाठी भरती सुरू केली आहे.

Loading content, please wait...
jobs
job
ITI
Job Opportunity
Oil
Oil India Limited
Job Portal
Job News
iti courses
Indian Oil Corporation
Indian

Related Stories

No stories found.