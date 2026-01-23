Indian Oil Job 2026: ITI पासांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी! इंडियन ऑयलमध्ये फक्त मेरिट आणि फिटनेसवर होईल निवड, जाणून घ्या अर्ज कसा करावा!

Indian Oil Recruitment 2026: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अप्रेंटिस पदांची भरती २०२६ अधिकृत अधिसूचना जाहीर केली आहे. मार्केटींग डिव्हिजन (पश्चिम विभाग) अंतर्गत ४०५ ट्रेंड, टेक्निशियन आणि ग्रॅज्युएट अप्रेंटिस पदांसाठी भरती सुरू केली आहे..इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी IOCL च्या अधिकृत वेबसाइट iocl.com वर जाणून ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. चला तर जाणून घेऊयात याबाबत अधिक सविस्तर माहिती..Central Bank Jobs 2026: सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये ३५० पदांची भरती सुरू; एका क्लिकवर पाहा अर्जाची शेवटची तारीख.पात्रताटेक्निशियन अप्रेंटिसअभियांत्रिकीमध्ये ३ वर्षांचा डिप्लोमा आवश्यक. सामान्य श्रेणीसाठी किमान ५०% गुण आणि अनुसूचित जाती/जमाती/दिव्यांग उमेदवारांसाठी ४५% गुण आवश्यक आहे.ट्रेड अप्रेंटिससंबंधित ट्रेडमध्ये १० वी उत्तीर्ण आणि २ वर्षांचे आयटीआय प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.पदवीधर अप्रेंटिसयासाठी कोणत्याही विषयातील पदवी आवश्यक आहे, सामान्य श्रेणीसाठी किमान ५०% गुण तर राखीव श्रेणीसाठी ४५% गुण आवश्यक आहेत.डेटा एंट्री ऑपरेटर१२ वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. जर तुमच्याकडे कौशल्य प्रमाणपत्रे असतील तर ती देखील सादर करावी लागतील. .वयोमर्यादाउमेदवाराचे वय ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी किमान १८ वर्षे आणि कमाल २४ वर्षे असावे. सरकारी नियमांनुसार, वयात सूट दिली जाईल:अनुसूचित जाती/जमाती: ५ वर्षेओबीसी: ३ वर्षेअपंग: १० वर्षे.Weekend Destinations: पुढील 3 दिवसांची ट्रिप प्लॅन करताय? मग पुणे-मुंबईसह 'या' ठिकाणांना नक्की भेट द्या!.निवड प्रक्रियाआयओसीएल पश्चिम विभागातील अप्रेंटिस पदांसाठी निवड काटेकोरपणे गुणवत्तेवर आधारित असेल, म्हणजेच उमेदवाराने आत्मसात केलेले गुण विचारात घेतले जातील. यात कोणतीही लेखी परीक्षा किंवा मुलाखत घेतली जाणार नाही. निवडीनंतर, उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी आणि प्री-मेडिकल फिटनेस टेस्टसाठी बोलावले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.