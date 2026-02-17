JEE Main Exam Result : जेईई मेनच्या पहिल्या सत्रातील परीक्षेचा निकाल जाहीर; महाराष्ट्रातील माधव विराडिया अव्वल

पुणे - देशातील नामांकित संस्थांमध्ये अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पातळीवर घेतलेल्या जेईई मेन पहिल्या सत्रातील परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने (एनटीए) नुकताच हा निकाल जाहीर केला असून त्यात देशातील १२ विद्यार्थ्यांना १०० पर्सेंटाईल मिळाले आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील माधव विराडिया हा अव्वल ठरला आहे. .‘एनटीए’तर्फे देशात राष्ट्रीय पातळीवर होणारी ही परीक्षा प्रामुख्याने बी.ई. आणि बी.टेक. अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येते. ‘एनटीए’च्या वतीने जानेवारी आणि एप्रिल अशा दोन सत्रात ही परीक्षा घेतली जाते. जानेवारीमध्ये झालेली ही परीक्षा देशातील ३२६ शहरांमधील ६५८ केंद्रांवर आणि परदेशातील १५ शहरांमध्ये घेण्यात आली..परीक्षेसाठी एकूण १३ लाख ५५ हजार २९३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी १३ लाख चार हजार ६५३ विद्यार्थ्यांनी (९६.२६ टक्के) प्रत्यक्ष परीक्षा दिली. परीक्षेत सहभागी झालेल्यांमध्ये आठ लाख ८७ हजारांहून अधिक विद्यार्थी, तर चार लाख ६७ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींचा समावेश होता.ही परीक्षा आसामी, बंगाली, इंग्रजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड, मल्याळम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमीळ, तेलगू आणि उर्दू अशा १३ भाषांमध्ये घेतली जाते..महाराष्ट्रातील माधव ठरला अव्वलयंदाच्या पहिल्या सत्रात जेईई मेन परीक्षेत देशभरातील एकूण १२ विद्यार्थ्यांनी १०० पर्सेंटाईल मिळवून यश संपादन केले आहे. विशेष म्हणजे, या १२ गुणवंतांच्या यादीत महाराष्ट्राच्या माधव विराडिया याने स्थान मिळवत राज्याचा मान उंचावला आहे. १०० पर्सेटाईल मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये राजस्थान (तीन विद्यार्थी), आंध्र प्रदेश (दोन विद्यार्थी), दिल्ली, बिहार, ओडिसा, हरियाना, गुजरात आणि तेलंगणा येथील प्रत्येक एक विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे..६८ विद्यार्थ्यांचे निकाल ठेवले राखूनपरीक्षेत पारदर्शकता राखण्यासाठी ‘एनटीए’ने कडक पावले उचलल्याचे दिसून आले. परीक्षेच्या काळात परीक्षा केंद्राच्या परिसरात सीसीटीव्ही समवेत फाइव्ह जी जॅमर्सचा वापर करण्यात आला. गैरप्रकारांमध्ये गुंतलेल्या किंवा ओळख पडताळणीत विसंगती आढळलेल्या जवळपास ६८ विद्यार्थ्यांचे निकाल राखून ठेवण्यात आल्याची माहिती ‘एनटीए’ने दिली आहे..परीक्षेच्या निकालातील आकडेवारी -परीक्षार्थी - परीक्षेसाठी नोंदणी केलेले : परीक्षा दिलेलेविद्यार्थिनी - ४,६७,८१७ : ४,४९,५६८विद्यार्थी - ८,८७,४७६ : ८,५५,०८५एकूण - १३,५५,२९३ : १३,०४,६५३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.