एज्युकेशन जॉब्स

JEE Main 2026 Exam Result: जेईई मेन निकाल जाहीर; 96.26% विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, 12 विद्यार्थ्यांनी मिळवले 100 पर्सेंटाइल

JEE Main 2026 Exam Result Declared: राष्ट्रीय परीक्षण एजेन्सी (NTA) ने जेईई मेन २०२६ सत्र १ चा निकाल अधिकृतपणे नुकताच जाहीर केला आहे. या परीक्षेला 96.26% विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती. यंदा राज्यभरातील 12 विद्यार्थ्यांनी 100 पर्सेंटाइल मिळवले. चला तर पाहूया विद्यार्थ्यांची यादी
2026 JEE exam

2026 JEE exam

esakal

Monika Shinde
Updated on

JEE Main 2026 Exam 12 Students Achieve 100 Percentile: राष्ट्रीय परीक्षण एजेन्सी (NTA) ने जेईई मेन २०२६ सत्र १ चा निकाल अधिकृतपणे नुकताच जाहीर केला आहे. अंतिम उत्तरपत्रिकेसह सविस्तर पीडीएफही प्रकाशित करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळ jeemain.nta.nic.in वर जाऊन आपला स्कोअर पाहू शकतात.

Loading content, please wait...
student
JEE
JEE Main
JEE advanced
Students Organization
JEE MAINS
JEE Main Result
JEE-Advance

Related Stories

No stories found.