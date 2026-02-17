JEE Main 2026 Exam Result: जेईई मेन निकाल जाहीर; 96.26% विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, 12 विद्यार्थ्यांनी मिळवले 100 पर्सेंटाइल

JEE Main 2026 Exam 12 Students Achieve 100 Percentile: राष्ट्रीय परीक्षण एजेन्सी (NTA) ने जेईई मेन २०२६ सत्र १ चा निकाल अधिकृतपणे नुकताच जाहीर केला आहे. अंतिम उत्तरपत्रिकेसह सविस्तर पीडीएफही प्रकाशित करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळ jeemain.nta.nic.in वर जाऊन आपला स्कोअर पाहू शकतात..12 विद्यार्थी 100 टक्के निकालयंदाच्या निकालानुसार, 12 विद्यार्थ्यांनी 100 पर्सेंटाइल (NTA स्कोअर) मिळवले आहेत. म्हणजे त्याने परीक्षेत जास्तीत जास्त गुण मिळवले आहेत. पेपर-1 (BE/B.Tech) मध्ये 12 विद्यार्थ्यांनी 100 NTA स्कोअर मिळवले..Indian Railway Jobs 2026: रेल्वे मंत्रालयाकडून 22,000 पदांसाठी मेगा भरती सुरू, जाणून घ्या शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा.12 विद्यार्थीच्या नावाची यादी पाहाश्रेयस मिश्रा – दिल्ली (NCT)नरेंद्रबाबू गारी महित – आंध्र प्रदेशशुभम कुमार – बिहारकबीर चिल्लर – राजस्थानचिरंजीव कर – राजस्थानभावेश पात्रा – ओडिशाअनय जैन - हरियाणाअर्णव गौतम – राजस्थानपासला मोहित - आंध्र प्रदेशमाधव विराडिया – महाराष्ट्रपुरोहित निमय – गुजरातविवान शरद माहेश्वरी – तेलंगणाकिती विद्यार्थी सहभागी झाले?एकूण नोंदणीकृत विद्यार्थी: १३,५५,२९३प्रत्यक्ष परीक्षेला बसले: १३,०४,६५३उपस्थितीची टक्केवारी: ९६.२६%.२१ ते २८ जानेवारी दरम्यान झालेली परीक्षासंयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य (जेईई मुख्य) २०२६ सत्र-१ (जानेवारी) आणि पेपर-१ (बीई/बी.टेक) च्या वेळापत्रकाची घोषणा करण्यात आली आहे. ही परीक्षा २१, २२, २३, २४ आणि २८ जानेवारी २०२६ रोजी होणार होती. देशातील ३२६ शहरांमधील फक्त ६५८ केंद्रांनी ही परीक्षा उत्तीर्ण केली, तर परदेशातील फक्त १५ शहरांचा समावेश होता. ही परीक्षा १३ भाषांमध्ये संगणक आधारित (सीबीटी) पद्धतीने घेण्यात आली. त्यात हिंदी, इंग्रजी, तमिळ, तेलुगू, मराठी, गुजराती, कन्नड, उर्दू इत्यादी भाषांचा समावेश आहे..Horoscope: उद्या बुधवार शुभ संयोग! मिथुन, सिंह आणि कुंभसह 'या' राशींसाठी १८ फेब्रुवारी ठरेल लाभदायक, तर काहींना सतर्क राहावे लागेल.पेपर २एनटीएने स्पष्ट केले आहे की पेपर-१ लवकरच जाहीर केला जाईल आणि पेपर-२ (बी.आर्क/बी.प्लॅनिंग) नंतर जाहीर केला जाईल. विद्यार्थी अधिकृत वेबसाइटवरून त्यांचे स्कोअरकार्ड डाउनलोड करू शकतात. पुढील प्रवेश प्रक्रियेसाठी आणि जेईई अॅडव्हान्स्डसाठी पात्रता YACH स्कोअरच्या आधारे ठरवली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.