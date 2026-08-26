Kisan Samriddhi Yojana: शेतकऱ्यांसाठी 'किसान समृद्धी योजना'; सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपांवर मिळणर ९०% अनुदान!

शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी डिझेल आणि विजेवरील अवलंबित्व कमी करून सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी झारखंड सरकारची 'किसान समृद्धी योजना' महत्त्वाची ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत सौर पंपसेट बसवण्यासाठी सरकारकडून ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ १० टक्के रक्कम भरून सौर सिंचन युनिटचा लाभ घेता येतो..५ एकरपर्यंत सिंचनासाठी ५ HP सौर पंपयोजनेअंतर्गत ५ HP क्षमतेचा सौर पंपसेट उपलब्ध करून दिला जातो. हा पंप नदी, तलाव, चेकडॅम किंवा मोठ्या विहिरींसारख्या जलस्रोतांवर बसवता येतो. या पंपाद्वारे सुमारे ५ एकर क्षेत्राचे सिंचन करता येते.हा पंप वैयक्तिक शेतकरी तसेच शेतकरी समूहाच्या माध्यमातूनही बसवता येतो..एका एकरासाठी २ HP चलंत सौर पंपलहान क्षेत्रासाठी २ HP क्षमतेचा चलंत सौर पंपसेट उपलब्ध आहे. ट्रॉलीवर आधारित असल्यामुळे हा पंप एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सहज नेता येतो. या युनिटद्वारे सुमारे १ एकर क्षेत्राचे सिंचन करता येते.९० टक्के अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदासौर पंपाच्या एकूण खर्चापैकी ९० टक्के रक्कम सरकारकडून दिली जाते, तर उर्वरित १० टक्के रक्कम लाभार्थ्याला भरावी लागते. सौर ऊर्जेवर पंप चालत असल्याने डिझेलचा खर्च वाचतो आणि वीज उपलब्धतेवरही अवलंबून राहावे लागत नाही.याशिवाय सौर पंपांची देखभाल तुलनेने कमी खर्चिक असल्याने दीर्घकाळात शेतकऱ्यांच्या सिंचन खर्चात बचत होण्याची शक्यता आहे. ही योजना झारखंडमधील सर्व २४ जिल्ह्यांत लागू आहे..कोणाला मिळणार योजनेचा लाभ?वैयक्तिक शेतकरी तसेच शेतकरी गट, JSLPS नोंदणीकृत महिला बचत गट, FPO/FPC, LAMPS/PACS आणि सहकारी संस्था योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात.लाभार्थी किंवा संबंधित संस्थेचे नोंदणीकृत कार्यालय झारखंडमध्ये असणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा अधिक असावे. तसेच एका कुटुंबातील केवळ एका व्यक्तीला योजनेचा लाभ मिळू शकतो.जमीन आणि जलस्रोत असणे आवश्यकसौर पंप बसवण्यासाठी अर्जदाराकडे जलस्रोताजवळ स्वतःची जमीन आणि उपलब्ध जलस्रोत असणे आवश्यक आहे. अर्जाच्या तपासणीदरम्यान जमीन किंवा पाण्याचा स्रोत उपलब्ध नसल्याचे आढळल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो.वैयक्तिक लाभार्थ्याला योजनेचा लाभ एकदाच मिळतो. समूहाच्या बाबतीतही निर्धारित कालावधीत पुन्हा लाभ घेण्यावर निर्बंध आहेत..ऑनलाइन अर्जासाठी 'ही' कागदपत्रे आवश्यकअर्जदाराकडे आधार कार्ड, e-KYC पूर्ण असलेले रेशन कार्ड, जमीन आणि जलस्रोताचा पुरावा आवश्यक आहे. FPO, PACS किंवा इतर समूहांच्या बाबतीत संबंधित लाभार्थ्यांचा तपशीलही द्यावा लागतो.या योजनेसाठी केवळ ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जातात. समूहाच्या अध्यक्षाने किंवा अधिकृत अधिकाऱ्याने पोर्टलवर लॉगिन करून e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि आवश्यक माहिती भरून अर्ज सबमिट करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.