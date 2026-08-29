ST विद्यार्थ्यांसाठी 'पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना'; विविध कोर्सेससाठी १ लाखांपर्यंत आर्थिक मदत! काय आहे अर्जाची संपूर्ण पद्धत?

झारखंड सरकारच्या पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. डिग्री, डिप्लोमा आणि सर्टिफिकेटसह विविध अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो..अभ्यासक्रमानुसार मिळते शिष्यवृत्तीशिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्याच्या अभ्यासक्रमासोबत तो वसतिगृहात राहतो की रोज ये-जा करतो, यावर अवलंबून असते. पात्र विद्यार्थ्यांना ही रक्कम डीबीटीद्वारे थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.उच्च श्रेणीतील अभ्यासक्रमांसाठी वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत, तर डे-स्कॉलर विद्यार्थ्यांना नव्वद हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. इतर अभ्यासक्रमांसाठी ही रक्कम त्यानुसार कमी होत जाते..कोणाला मिळणार लाभ?या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी झारखंडचा रहिवासी आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्याने मान्यताप्राप्त संस्थेत दहावीनंतरचे शिक्षण घेतलेले असावे.कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. तसेच विद्यार्थ्याने केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक?अर्ज करताना जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, झारखंडचा रहिवासी दाखला, शैक्षणिक गुणपत्रिका आणि आधार कार्ड आवश्यक आहे. विद्यार्थ्याच्या नावावर आधारशी लिंक असलेले बँक खाते असणेही महत्त्वाचे आहे..ई-कल्याण पोर्टलवर अर्जपात्र विद्यार्थ्यांना ई-कल्याणच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करून अर्ज करता येतो. अर्जामध्ये वैयक्तिक, शैक्षणिक आणि बँक खात्याची माहिती अचूक भरावी लागते. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांच्या स्कॅन प्रती अपलोड कराव्या लागतात.अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित महाविद्यालय किंवा संस्थेकडून त्याची ऑनलाइन पडताळणी केली जाते. संस्थेने पडताळणी न केलेला अर्ज अमान्य ठरू शकतो, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी अर्जाची स्थिती आणि कॉलेजकडून झालेली पडताळणी तपासणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.