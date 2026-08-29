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ST विद्यार्थ्यांसाठी 'पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना'; विविध कोर्सेससाठी १ लाखांपर्यंत आर्थिक मदत! काय आहे अर्जाची संपूर्ण पद्धत?

Jharkhand government’s post-matric scholarship scheme: वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असलेल्या विद्यार्थ्यांना लाभ; 'ई-कल्याण' पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज सुरू
sarvjan pension scheme

sarvjan pension scheme

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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झारखंड सरकारच्या पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. डिग्री, डिप्लोमा आणि सर्टिफिकेटसह विविध अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.

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