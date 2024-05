‘जो-हॅरी’च्या खिडक्यांची किमया

खिडकी क्रमांक २ (I don’t know, You know) मध्ये ज्या गोष्टी इतरांना माहिती आहेत, ज्या त्यांच्याकडूनच आपल्याला कळाल्या, पण आपल्याला माहिती नव्हत्या अशा गोष्टी लिहायच्या असतात, तर खिडकी क्रमांक ३ (I know, You don’t know) मध्ये ज्या गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत, पण इतरांना माहिती नाहीत, ज्या इतरांपासून दडवल्या आहेत अशा गोष्टी लिहावयाच्या असतात.

खिडकी क्रमांक ४ (I don’t know, You don’t know) मध्ये ज्या गोष्टी कोणालाच माहीत नाहीयेत, अज्ञात आहेत अशा गोष्टी लिहिणे अपेक्षित असते. त्या सर्वांनाच अज्ञात आहेत. त्या कोणालाच माहिती नसल्यामुळे ती खिडकी तूर्तास रिकामीच राहते.

पहिल्या तीन खिडक्यांमधील माहिती भरण्यासाठी स्वतःचे निरीक्षण करता करता आपल्याला ओळखणाऱ्या इतर अनेक सदस्यांशी गप्पा मारायला हव्यात. त्यांच्याकडून आपल्याबद्दलची अधिकची माहिती मिळवायला हवी. तसेच ती मिळवता मिळवता आपल्याला आपल्याबद्दलची जी माहिती आहे, ती तपासून बघायला हवी.