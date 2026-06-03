सुट्टी एके सुट्टी

मे महिना संपला आहे. मुलांच्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांच्या शेवटचा काळ सुरू आहे. मुळात उन्हाळ्याची सुट्टी म्हणजे मज्जाच मज्जा असायला हवी! एके काळी उन्हाळ्याची सुट्टी म्हणजे ‘मामाच्या गावाला’ जाण्याचा, निसर्गात भरपूर हुंदडण्याचा, भरपूर खेळण्याचा वगैरे काळ असायचा. आता परिस्थिती बरीच बदलली. पालकांचे सगळे प्रयत्न, सुट्टीचा ‘प्रॅक्टिकल उपयोग’ करण्याकडे आहे. स्पर्धेच्या जगात मूल यशस्वी व्हावं यासाठीच्या ‘स्कील सेट्स’ त्याच्यात उतराव्यात या दृष्टीने होऊ लागले. त्यात मुलांचा नैसर्गिक आनंद हा भाग थोडा मागे पडायला लागला..बाहेरची परिस्थितीही बदलली. सुट्टीचं मार्केटिंग सुरू झालं. भारंभार शिबिरे आणि कोर्सेस निघाले. त्यात दहा दिवसांत गिर्यारोहणापासून, आत्मविश्वास, नेतृत्वगुण, संभाषण कलेपासून सॉफ्ट स्किल्सपर्यंत सर्वं काही एकत्रित, एकाच कोर्सेसमध्ये शिकवणारे सर्व काही सांगणारे कोर्सेसही निघाले. अनेक पालकांनी, इतक्या सगळ्या गोष्टी आपल्या मुलाला पटकन शिकता आल्या तर किती छान, या भावनेने भरमसाट शुल्क भरून निराशाही पदरी पाडून घेतली.या कोर्सेसचा व पालकांचा उद्देश चांगला असला तरी इतक्या कमी वेळात इतकं सगळं होईल का, हा विचार केला गेला नाही. मुलांचा कल, आवड लक्षात घेऊन त्यांना काय जमू शकेल याचा विचार करूनच शिबिर निवडायला हवे. सुट्टीचा काळ अतिशय आनंदाचा असावा. मुलांनी भरपूर मैदानी खेळ खेळायला हवेत..मोबाईल गेम्सचा मोह आवरायलाच हवा. मुख्य म्हणजे अनेकांना पटणार नाही, परंतु मोबाईल नावाची गोष्ट, एकूणच व्हिडिओ गेम्स पूर्ण बंद असावेत. सध्या मोबाईल गेम्सनी धुमाकूळ घातलाय. सध्या सुरू असलेल्या गेम्सची साथ संपली की दुसऱ्या गेम्सची साथ येईल. हे आवरायलाच हवं.गुलजार यांची एक अतिशय सुंदर कविता आहे.खाली पडा हैमेरे पडोस का मैदानएक मोबाईल बच्चों कीगेंद चुरा ले गया ।.अशी अवस्था खरंच आलीय. ती बदलायला हवी. सुट्टीचा उपयोग एकूण व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या दृष्टीने आणि भरपूर आनंद मिळावा यासाठी करावा. त्यात आईवडिलांचा आणि निसर्गाचा सहवास हवाच. किंबहुना निसर्ग वाचन, ट्रेकिंग या गोष्टी वर्षभर शक्य होईल तेव्हा, सगळ्यांनी मिळून कराव्यात. निसर्ग खूप गोष्टी शिकवतो. सौंदर्याच्या अनुभूतीबरोबरच कठीण परिस्थिती, चढउतार इत्यादी अनुभव येतात. ‘माइंडफुलनेस’सारखी तंत्रे शिकून घेऊन, त्याचा वापर करत प्रत्येक ठिकाणाचा आनंद घेता यायला हवा..असं झालं की मग, बागेतल्या पानापानाचा हिरवा रंग वेगवेगळा दिसतो. पायाखालच्या हिरवळीचा गारगार स्पर्श आणि कुठल्याही खडकाचा उबदार कठीणपणा त्या त्या क्षणी छान अनुभवता येतो. सूर्योदय किंवा सूर्यास्त दृश्याशी समरसून जाऊन, त्याच्याशी एक होऊन पाहता येतो. आयुष्यातला लहानातला लहान आनंदसुद्धा भरभरून अनुभवता येतो. मुख्य म्हणजे आपला दृष्टिकोन आनंदी बनवता येतो. हे सगळं सुट्टीत शिकायला हवं..साधारण मुलांना समजायला लागल्यापासून मेंदूतील न्युरॉनल स्ट्रक्चरमध्ये महत्त्वाचे बदल घडत असतात. कोट्यवधी नवीन सिन्याप्टिक कनेक्शन्स तयार होत असतात. याच वयादरम्यान अवतीभवतीच्या वातावरणाचा, संगतीचा, चांगल्या वाईट मूल्यांचा पगडा आपल्यावर बसत जातो. व्यक्तिमत्त्वाची इमारत चांगल्या पायावर उभी करण्याचं म्हणूनच हेच वय असतं. सुट्टीमधील ऊर्जा घेऊन पुढील वर्षभराच्या ॲक्टिव्हिटीचेही नियोजन कसे करायचे हे पुढील भागात पाहूयात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.