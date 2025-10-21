एज्युकेशन जॉब्स

Teacher Recruitment : डीएड-बीएडधारकांसाठी सुवर्णसंधी! राज्यात १८ हजार शिक्षकांची होणार भरती; 'या' तारखेला 'टीईटी' परीक्षा

Karnataka Education Department Announces 18,000 Teacher Recruitment : राज्यात शिक्षण खात्यातर्फे १८ हजार शिक्षक भरतीचा निर्णय घेण्यात आला असून, डीएड आणि बीएड धारक उमेदवारांना ९ नोव्हेंबरपर्यंत ‘टीईटी’ परीक्षेसाठी अर्ज करता येणार आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
बेळगाव : राज्यात १८ हजार शिक्षकांची भरती (Teacher Recruitment) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सात डिसेंबरला ‘टीईटी’ परीक्षा घेण्यात येणार असून परीक्षेसाठी डीएड व बीएडधारकांना ९ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार आहेत, अशी माहिती शिक्षण खात्यातर्फे (Karnataka Government) देण्यात आली आहे.

