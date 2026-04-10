Karnataka 2nd PUC Result 2026 : 'बारावी'चा विक्रमी 86.48 टक्के निकाल; उडुपी जिल्हा राज्यात अव्वल; चिक्कोडी 24 व्या, तर बेळगाव 26 व्या स्थानावर

बंगळूर : बारावी (द्वितीय पीयूसी) परीक्षा-१ चा निकाल जाहीर झाला असून, राज्याने यंदा ८६.४८ टक्के असा विक्रमी निकाल नोंदविला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत १३.०३ टक्क्यांची वाढ झाली (Karnataka 2nd PUC Result 2026) आहे..शिक्षणमंत्री मधु बंगारप्पा यांनी संध्याकाळी पत्रकार परिषदेत हा निकाल ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले. यंदा डिजिटल प्रणालीला अधिक प्राधान्य दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. विद्यार्थ्यांना वेबसाईट, मोबाईल अॅप तसेच डिजिलॉकरद्वारे निकाल उपलब्ध करून दिला आहे..यावर्षी परीक्षेला एकूण सात लाख १०,३६३ विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी सुमारे ६.१ लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. गेल्या वर्षी टक्केवारी ७३.४५ टक्के इतकी होती. उत्तीर्ण होण्यासाठी लागणारे किमान गुण ३५ वरून ३३ पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय हा एक महत्त्वाचा बनला..मुलींचे वर्चस्व कायमएकूण सहा लाख ४८,८५३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १६,६५३ विद्यार्थी परीक्षेला अनुपस्थित राहिले. मुलींनीच आघाडी घेतली असून, ८८.७० टक्के मुली उत्तीर्ण झाल्या आहेत. तर मुलांचे प्रमाण ८३.६५ टक्के आहे. ग्रामीण भागात ८७.६२ टक्के आणि शहरी भागात ८५ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले..सर्वाधिक गुण मिळविणारे टॉपरमंगळूर (दक्षिण कन्नड) जिल्ह्यातील अल्वा महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी असलेल्या दिशाने वाणिज्य शाखेत ६०० पैकी ६०० गुण मिळवून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. कला विभागात बळ्ळारी जिल्ह्यातील कोट्टुरू येथील इंदू महाविद्यालयाच्या अर्चना आणि संगीता या दोन विद्यार्थिनींनी ६०० पैकी ५९८ गुण मिळवून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला..विज्ञान श्रेणीमध्ये मंगळूर, दक्षिण कन्नड जिल्ह्यांतील शामन्यू एस. शेट्टी याने ६०० पैकी ५९८ गुण मिळवून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. दिशाने आपल्या यशाचे श्रेय आईच्या प्रेरणेला आणि शिक्षकांच्या पाठिंब्याला दिले. तिची ही जिद्द आणि चिकाटी विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..महत्त्वाचे जिल्हानिहाय निकालक्र. जिल्हा निकालाची टक्केवारी१ उडुपी ९६.३९२ मंगळूर (दक्षिण कन्नड) ९६.३५३ कोडगू ९२.३४४ विजापूर ९२५ कारवार (उत्तर कन्नड) ९१.७८६ बंगळूर ग्रामीण ९१७ चिक्कमगळूर ९०.८०८ बंगळूर दक्षिण ९०.५५९ चिक्कबळ्ळापूर ९०.२४१० बंगळूर उत्तर ९०.०५११ हासन ८९.७११२ मंड्या ८८.८५१३ रामनगर ८७.९०१४ कोलार ८७.३८१५ शिमोग्गा ८७.६२१६ तुमकूर ८६.८९१७ कोप्पळ ८६.८०१८ चामराजनगर ८४.६८१९ म्हैसूर ८४.८०२० बिदर ८४.६१२१ बागलकोट ८४.१२२२ हावेरी ८४.११२३ धारवाड ८३.३१२४ चिक्कोडी ८३.१०२५ दावणगिरीगेरे ८१.९९२६ बेळगाव ८०.३२२७ चित्रदुर्ग ७९.१२२८ बळ्ळारी ७८.६९२९ गुलबर्गा ७६.९७३० गदग ७६.६५३१ रायचूर ७४.०९३२ यादगिरी ७१.२१.