Government Job Vacancies : राज्यात पावणेतीन लाख पदे रिक्त, पण सरकारकडे पगार द्यायला पैसे नाहीत? स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे तीव्र आंदोलन

Why Students Protested in Dharwad Over Government Job Vacancies : धारवाडमध्ये हजारो विद्यार्थ्यांनी सरकारी रिक्त पदे तातडीने भरण्याच्या मागणीसाठी भव्य मोर्चा काढला. काही आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
Dharwad Student Protest Over Karnataka Government Job Vacancies

बंगळूर : राज्य सरकारच्या (Karnataka Government Jobs) विविध विभागांतील रिक्त पदे तातडीने भरावीत, या मागणीसाठी धारवाडमध्ये हजारो विद्यार्थ्यांनी भव्य मोर्चा काढत आंदोलन केले. श्रीनगर परिसरातून सुरू झालेल्या या रॅलीत नोकरीसाठी इच्छुक युवक-युवती सहभागी झाले होते.

