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Teacher Recruitment Update : सरकारी शाळांमध्ये 15,000 शिक्षकांची महाभरती; एकाच अर्जावरून अनेक पदांसाठी कसा कराल अर्ज? ऑनलाईन अर्जाची मुदत सात सप्टेंबरपर्यंत

Karnataka Teacher Recruitment 2026 - 15,000 Posts Announced : कर्नाटकातील सरकारी शाळांमध्ये १५ हजार शिक्षक पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून उमेदवारांना ७ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत.
Karnataka Teacher Recruitment 2026

Karnataka Teacher Recruitment 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बेळगाव : राज्यातील सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील १५ हजार शिक्षक पदांच्या भरतीसाठी मंगळवारपासून (ता. १८) अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली (Karnataka 15000 teacher vacancy apply online) आहे. इच्छुक उमेदवारांना ७ सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहेत. या भरतीमध्ये संगणक शिक्षक, प्राथमिक शाळा शिक्षक, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शाळा शिक्षक तसेच शारीरिक शिक्षण शिक्षक संवर्गातील पदांचा समावेश आहे.

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