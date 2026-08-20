Teacher Recruitment Update : सरकारी शाळांमध्ये 15,000 शिक्षकांची महाभरती; एकाच अर्जावरून अनेक पदांसाठी कसा कराल अर्ज? ऑनलाईन अर्जाची मुदत सात सप्टेंबरपर्यंत

बेळगाव : राज्यातील सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील १५ हजार शिक्षक पदांच्या भरतीसाठी मंगळवारपासून (ता. १८) अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली (Karnataka 15000 teacher vacancy apply online) आहे. इच्छुक उमेदवारांना ७ सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहेत. या भरतीमध्ये संगणक शिक्षक, प्राथमिक शाळा शिक्षक, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शाळा शिक्षक तसेच शारीरिक शिक्षण शिक्षक संवर्गातील पदांचा समावेश आहे..उमेदवारांना एकाच अर्जाद्वारे विविध संवर्गातील पदांसाठी अर्ज करता येईल. एकापेक्षा अधिक पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना कोणत्या पदाला प्राधान्य आहे, याची तात्पुरती क्रमवारी देणे बंधनकारक आहे. तसेच स्पर्धात्मक परीक्षा कोणत्या जिल्ह्यातून द्यायची आहे याचे प्राधान्यही अर्जात नमूद करावे लागणार आहे..Maharashtra Doctor Recruitment : राज्यात 1400 डॉक्टरांच्या आठवडाभरात नियुक्त्या, आणखी 600 डॉक्टरांची होणार भरती; आरोग्यमंत्री आबिटकरांची मोठी घोषणा.चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती राहिल्यास जबाबदारी उमेदवाराचीच राहील. अर्जात दुरुस्ती करायची असल्यास नवीन अर्ज करून निर्धारित शुल्क पुन्हा भरावे लागणार आहेत. सर्व माहिती काळजीपूर्वक तपासल्यानंतरच अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे. विवाहित महिला उमेदवारांच्या उत्पन्न प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरूनही संभ्रम निर्माण झाला आहे..Kolhapur Voter List Revision : एसआयआर अर्जावर सही नाही करणार; दीड हजार नागरिकांची ठाम भूमिका, दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात सर्वाधिक विरोध.कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरणासह इतर परीक्षा प्राधिकरणांकडून पतीचे उत्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्यातर्फे याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करून उमेदवारांचा संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी उमेदवारांकडून होत आहे..मदतीसाठी हेल्पलाईन -उमेदवारांनी केंद्रीय दस्ताऐवज कक्षाच्या हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा तसेच हेल्पलाइन क्रमांक :०८०-२२४८३१४५, ०८०-२२४८३१४०, ९४८३०२४७२३ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन केले असून, schooleducation.karnataka.gov.in/cacell/kn या संकेतस्थळावर आपला अर्ज दाखल करता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.