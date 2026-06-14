Education: सहावी, नववीसाठी संस्कृत अनिवार्यच, केंद्रीय विद्यालयांबाबत निर्णय; तुकड्यांसाठी विद्यार्थी संख्येचा विचार

नवी दिल्ली: केंद्रीय विद्यालय संघटनेने त्रिभाषा सूत्रांतर्गत येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व शाळांमध्ये इयत्ता सहावी आणि नववीच्या वर्गासाठी संस्कृत विषयाची किमान एक तुकडी ठेवणे अनिवार्य केले आहे..शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या या संस्थेने २९ मे रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार सर्व शाळांना विद्यार्थी आणि पालकांकडून तिसऱ्या भाषेचा पर्याय घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. या तिसऱ्या भाषेत संस्कृत किंवा इतर कोणतीही प्रादेशिक किंवा राज्याची भाषा निवडता येईल..Nitin Gadkari : पेट्रोल-डिझेलचा पर्याय तयार? वाहनांबाबत गडकरींची मोठी अपडेट, मारुतीनंतर MG, टोयोटाही आणणार नवीन कार.बदली होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांची सोय व्हावी म्हणून प्रत्येक शाळेत संस्कृतची किमान एक तुकडी असणे गरजेचे असेल. विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर शाळेतील तुकड्यांची संख्या ठरणार आहे. एकच तुकडी असलेल्या शाळेत किमान पंधरा विद्यार्थी असल्यास संस्कृत आणि प्रादेशिक भाषेचे वेगळे गट करता येतील. दोन तुकड्या असल्यास एक संस्कृत आणि एक प्रादेशिक भाषेचा असेल. तीन तुकड्या असल्यास विद्यार्थी संख्येनुसार मुख्याध्यापक निर्णय घेतील पण किमान एक संस्कृत तुकडी असणे अनिवार्य आहे..राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार सीबीएसई बोडनिही एक जुलैपासून इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी किमान दोन भारतीय भाषांसह तीन भाषा शिकणे सक्तीचे केले आहे. विद्यार्थ्याला परदेशी भाषा शिकायची असल्यास त्याला दोन भारतीय भाषांनंतर तिसरी किंवा अतिरिक्त चौथी भाषा निवडता येईल..Kolhapur: खेळता खेळता रोडरोलरसमोर आली अन् चाक डोक्यावरून गेलं, ३ वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू; समोरचं दृश्य पाहून आईनं डोकं जमिनीवर आदळून घेतलं .विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी इयत्ता दहावीच्या पातळीवर तिसऱ्या भाषेची कोणतीही बोर्ड परीक्षा घेतली जाणार नाही. तिसऱ्या भाषेची नवीन पुस्तके उपलब्ध होईपर्यंत नववीच्या विद्यार्थ्यांनी आठवीच्याच पुस्तकांचा वापर करावा, असे बोडनि म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.