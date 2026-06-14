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Education: सहावी, नववीसाठी संस्कृत अनिवार्यच, केंद्रीय विद्यालयांबाबत निर्णय; तुकड्यांसाठी विद्यार्थी संख्येचा विचार

Sanskrit Made Mandatory in Kendriya Vidyalayas: केंद्रीय विद्यालयांमध्ये इयत्ता सहावी आणि नववीसाठी संस्कृत विषयाची किमान एक तुकडी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
Education

Education

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: केंद्रीय विद्यालय संघटनेने त्रिभाषा सूत्रांतर्गत येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व शाळांमध्ये इयत्ता सहावी आणि नववीच्या वर्गासाठी संस्कृत विषयाची किमान एक तुकडी ठेवणे अनिवार्य केले आहे.

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