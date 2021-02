योग शिक्षणात उत्तम करिअर करण्याची संधी, जाणून घ्या उपलब्ध पर्याय

सध्या जगभरातील देशामध्ये योग केला आणि शिकवला जातो. योग करण्याचे वैज्ञानिक फायदे आता बऱ्यापैकी माहिती झाले आहेत. तसेच योग करण्यामुळे शरिरासोबत मनाचा सदृढता वाढते जी आजच्या धावपळीच्या जगत सर्वांना हवी आहे. जसे जगभर योग करण्याचे फायदे लोकांना लक्षात येत आहेत, दैनंदिन योग करणाऱ्यांची संख्या देखील वाढत आहे. त्यासोबतच योग शिक्षणात करिअरच्या संधी देखील वाढत आहेत आज आपण योग या क्षेत्रातील करिअरच्या संधी जाणून घेणार आहोत. योग संबंधित कोर्स घेतल्यानंतर आपण योग शिक्षक आणि थेरपिस्ट बनू शकता. याशिवाय बर्‍याच रूग्णालयातही नोकरी मिळू शकते. नोकरी व्यतिरिक्त स्वतःची योग शिक्षण देणारी संस्था देखील उघडता येते. जरी विद्यार्थ्याला फक्त पदवीसह पुढील अभ्यास सुरू ठेवण्याची इच्छा नसली तरीही तो योग प्रशिक्षक होऊ शकतो. याशिवाय तुम्ही योगामध्ये संशोधन देखील करू शकता.

यासाठी पात्रता काय हवी? साधारणपणे पीजी डिप्लोमा कोर्स करण्याची पात्रता म्हणजे कोणत्याही क्षेत्रात किमान 50% गुणांसह ग्रॅज्युएशन. योगामध्ये पदवी अभ्यासक्रमही उपलब्ध आहे. आपण योग विज्ञानात बीएससी करू शकता, परंतु यासाठी बारावीमध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र आवश्यक आहे. याशिवाय ज्यांना योग शिकण्याची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी येथे २- 2-3 महिन्यांचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमदेखील आहेत. या देशभरातील काही नामांकीत संस्था मोरारजी देसाई नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योग, नवी दिल्ली वेबसाइट : yogamdniy.nic.in 1) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम कालावधी : 3 महिने वर्ग : आठवड्यातून 3 दिवस पात्रता : 12 वी, सीट : 50 हा कोर्स वर्षभर शिकवण्यात येतो. 2 ) पीजी डिप्लोमा कोर्स कालावधी : 1 वर्ष पात्रता : पदवी, सीट : 115 हा डिप्लोमासाठी 10 जुलैपासून प्रवेश सुरू होईल. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 ऑगस्ट आहे. 3) पदवी अभ्यासक्रम कालावधी : 3 वर्षे पात्रता: 12 वी, सीट: 60 मार्च-एप्रिलमध्ये प्रवेश सुरु होतात. स्वामी विवेकानंद योग संशोधन संस्था, बेंगळुरू वेबसाइट: svyasa.edu.in 1) योग प्रशिक्षक कोर्स कालावधी : 1 महिना पात्रता : 12 वी 2) बीएससी इन योगा कालावधी : 3 वर्षे पात्रता : 12 वी 3) पीजी डिप्लोमा इन योगा थेरपी कालावधी : 15 महिने पात्रता : पदवी 4) एमएससी इन योगा पात्रता : पदवी कालावधी : 2 वर्ष बीएचयू वेबसाइट: www.bhu.ac.in 1) डिप्लोमा इन नेतरोपैथी अँड योगा कालावधी : अडीच वर्षे पात्रता : 12 वी

आयपी विद्यापीठ वेबसाइट : www.ipu.ac.in/ 1) बीएससी इन योगा कालावधी : 3 वर्षांची पात्रता : 12 वी बिहार स्कूल ऑफ योगा वेबसाइट : biharioga.net सर्टिफिकेट कोर्स कालावधी: 2 व 4 महिने पात्रता : दहावी पदविका अभ्यासक्रम कालावधी : 1 वर्ष पात्रता : 12 वी या व्यतिरिक्त देखील अनेक इंस्टिट्यूटमध्यो योग विषय शिकवला जातो

Web Title: know about a career options in yoga after 12th and graduation Marathi article