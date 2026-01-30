KVS Recruitment 2026: शिक्षण क्षेत्रात नोकरीची संधी! KVS मध्ये 987 स्पेशल एजुकेटर मेगा भरती लवकरच; जाणून घ्या वयोमर्यादा आणि निवड प्रक्रिया

Kendriya Vidyalaya Teaching Jobs 2026: शिक्षण क्षेत्रात नोकरी शोधणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय विद्यालय संघटना (KVS) 2026 मध्ये स्पेशल एजुकेटर पदांसाठी भरती लवकरच होणार आहे. या भरतीद्वारे देशभरातील केंद्रीय विद्यालयांमध्ये PRT आणि TGT स्तरावरील स्पेशल एजुकेटर नियुक्त केले जाणार आहेत. एकूण ९८७ पदे भरती जाणार असून, यासाठीची जाहिरात लवकरच अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार आहे. .PRT आणि TGT साठी किती जागा?या भरतीत खाजगी प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी) स्पेशल एजुकेटर पदासाठी ४९४ जागा प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (टीजीटी) विशेष शिक्षक पदासाठी ४९३ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा ४५ हजार ते ५५ हजार रुपयांपर्यंत मानधन मिळण्याची शक्यता आहे. पद आणि अनुभवाच्या आधारावर पगार निश्चित करण्यात येईल.वयोमर्यादाया भरतीसाठी पीआरटी विशेष शिक्षकांसाठी किमान वय ३० वर्षे असावे, तर टीजीटी विशेष शिक्षकांसाठी ३५ वर्षापेक्षा जास्त नसावे..Kolhapur Tourism: कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवीच्या दर्शनाला जाण्याचं प्लॅन करताय? मग 'या' 5 ठिकाणी SUNSET नक्की अनुभवा....शैक्षणिक पात्रताPRT स्पेशल एजुकेटरसाठी उमेदवारांना किमान १२ वी परीक्षेत ५० % गुणांसह उत्तीर्ण असावे. तसेच, विशेष शिक्षणात दोन वर्षाचा डिप्लोमा आणि सीटीईटी पेपर-१ उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.टीजीटी शिक्षक पदासाठी उमेदवारांना पदवी स्तरावर ५० % गुण, बी.एड किंवा डिप्लोमा इन स्पेशल एज्युकेशन आणि सीटीईटी पेपर २ उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.निवड प्रक्रियाउमेदवारांची निवड टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. सुरुवातीला टियर १ लेखी परीक्षा घेतली जाईल. त्यानंतर पात्र उमेदवारांसाठी टियर २ परीक्षा घेतली जाईल. किंवा दोन्ही परीक्षांमध्ये मिळालेल्या गुंणाच्या आधारे अंतिम गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल..मेरिट लिस्टअंतिम निवड प्रक्रियेत लेखी परीक्षेला सर्वाधिक महत्त्व दिले जाईल. लेखी परीक्षेतील गुणांना एकूण ७० टक्के महत्त्व दिले जाईल, तर मुलाखत आणि डेमो क्लासमधील सादरीकरणाला ३० टक्के महत्त्व दिले जाईल. या सर्व गुण एकत्रित करून अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाईल..February Tarot Horoscope: फेब्रुवारीत बदलणार भाग्य! लक्ष्मी नारायण राजयोगामुळे 12 राशींमधील कोणत्या राशींना मिळणार श्रीमंती? वाचा मासिक टॅरो राशीभविष्य.कसा करावा अर्ज?भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असेल. इच्छुक उमेदवारांना केंद्रीय विद्यालय संघटनेच्या अधिकृत वेबसाइट kvsangathan.nic.in ला भेट देऊन अर्ज करावा लागेल. अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे अनिवार्य आहे. अर्ज शुल्क, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आणि इतर तपशील अधिसूचना प्रकाशित झाल्यानंतर जाहीर केले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.