KVS Recruitment 2026: शिक्षण क्षेत्रात नोकरीची संधी! KVS मध्ये 987 स्पेशल एजुकेटर मेगा भरती लवकरच; जाणून घ्या वयोमर्यादा आणि निवड प्रक्रिया

Eligibility Criteria and Age Limit for KVS Special Teachers: तुमचं ही शिक्षण क्षेत्रात नोकरीची करण्याचे स्वप्न असेल. तर ही बातमी खास तुमच्यासाठी आहे. लवकरच केंद्रीय विद्यालयांत स्पेशल एजुकेटर पदांसाठी मेगा भरती होणार आहे. चला तर जाणून घेऊयात यात किती रिक्त जागा आहेत
Kendriya Vidyalaya Teaching Jobs 2026: शिक्षण क्षेत्रात नोकरी शोधणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय विद्यालय संघटना (KVS) 2026 मध्ये स्पेशल एजुकेटर पदांसाठी भरती लवकरच होणार आहे. या भरतीद्वारे देशभरातील केंद्रीय विद्यालयांमध्ये PRT आणि TGT स्तरावरील स्पेशल एजुकेटर नियुक्त केले जाणार आहेत. एकूण ९८७ पदे भरती जाणार असून, यासाठीची जाहिरात लवकरच अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार आहे.

