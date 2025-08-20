एज्युकेशन जॉब्स

जीवनाचे उद्दिष्ट आणि गुरू

प्रत्येकाला आपल्या जीवनाचे उद्दिष्ट काय आहे हे माहीत असावे. स्वतःला अंतिम उद्दिष्टाचा उलगडा होत नाही तोपर्यंत कितीही प्रयत्न अपुरे असतात.
- डॉ. सचिन जैन, संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेड

