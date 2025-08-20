जीवनाचे उद्दिष्ट आणि गुरू

- डॉ. सचिन जैन, संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेडप्रत्येकाला आपल्या जीवनाचे उद्दिष्ट काय आहे हे माहीत असावे. स्वतःला अंतिम उद्दिष्टाचा उलगडा होत नाही तोपर्यंत कितीही प्रयत्न अपुरे असतात. एकदा आपले उद्दिष्ट निश्चित झाली की त्याला गाठण्यासाठी लहान लहान टप्प्यामध्ये विभाजित करून त्यादृष्टीने लागणारी कौशल्ये, कला, अभ्यास-विकसित करू शकतो. उद्दिष्टे स्पष्ट नसतील तर गाठायचे काय आणि तयारी कशाची करायची हा प्रश्न नेहमी खास करून अपयश पदराशी पडते त्यावेळी जास्त पडतो..आपले ध्येय, उद्दिष्ट्य अगदी विशिष्ट नसेल ही कदाचित. उदाहरणार्थ - तुमचे उद्दिष्ट देशसेवेचे असल्यास आपण मोठे होत जातो तसे नवनवीन मार्ग दिसायला लागतात. कुणी सैन्यात दाखल व्हायची इच्छा ठेवते, तरी कुणी प्रशासकीय सेवेत जाण्याचा मार्ग निवडतो. हे मार्ग आपल्या कौशल्य आणि कुवतीप्रमाणे, कधीकधी अनुभवावरून आणि आपली आवड कुठल्या क्षेत्रात आहे त्यावरून ठरते..परंतु अंतिम उद्दिष्ट बदलत नाही, त्याला गाठायचे मार्ग मात्र बदलू शकतात. जीवनाचे उद्दिष्ट लवकर उलगडेल त्याचे भविष्य तेवढे उज्ज्वल होय. उद्दिष्ट स्पष्ट असल्यास आपली आवड व त्याला सिद्ध करण्यासाठी लागणारे कौशल्य विकसित करून ते यशस्वीपणे प्राप्त करणे सहज सुकर होते.या सगळ्यांमध्ये एक गोष्ट अनेकदा म्हणजे यशस्वी लोकही विसरतात ते म्हणजे ‘गुरू.’ प्रत्येकाने आपला गुरू शोधावा. त्यावर आपला नितांत विश्वास असला पाहिजे. ज्याला आपल्याकडून कसल्याही लोभाची अपेक्षा नसावी. कदाचित तो/ती नेहमीच अचूक सल्ला देतील असे नाही..परंतु त्यांच्याशी चर्चेतून आपल्याला नवीन दिशा, नवीन मार्ग सापडू शकतो. गुरू वयाने लहान असू शकतो, परंतु तो प्रामाणिक असला पाहिजे. गुरूंच्या मार्गदर्शनाने योग्य दिशेने प्रयत्न केल्याल यश प्राप्त होते.किनाऱ्यावर असाल तर गुरू दीपस्तंभसारखा असतो. तुम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी, जीवनाच्या समुद्रात हेलकावे खात असाल तर तो ध्रुव ताऱ्यासारखा वाटतो. दिशा दर्शवीत मार्ग दाखविणारा..जीवनाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात गुरू वेगवेगळे असतात आणि कसे तुमचे लक्ष्य स्पष्ट होत जाते तसे तुम्हाला तुमचा गुरूदेखील.लहानपणी (आणि मोठे होईपर्यंत) ‘आई’ हा पहिला गुरू. तिच्या शिकवणीचा ठसा शेवटपर्यंत मुलांवर राहतो. वेळेत आपल्या जीवांचे उद्दिष्टे निश्चित करून त्याच्या जोडीला ‘गुरू’ सापडला तर यशाचे शिखर गाठणे सोपे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.