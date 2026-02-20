Abroad Education Scholarship : परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीला कमी प्रतिसाद राज्यातील २४ विद्यार्थ्यांची निवड; पीएच.डी.साठी केवळ एक अर्ज

पुणे - परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी एक आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या २३ अशा एकूण २४ विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती जाहीर झाली आहे. गेल्यावर्षी या योजनेअंतर्गत २६ विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात येत होती. यंदा मात्र पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्याचे निदर्शनास येत आहे..उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शिष्यवृत्तीपात्र विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर केली. खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची योजना २०१८-१९ पासून लागू केली आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक शैक्षणिक वर्षांत पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका आणि पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रत्येकी १० याप्रमाणे एकूण २० लाभार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात येत होती..परंतु, शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थ्यांची संख्या ४० करण्यात आली. यंदा पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवृत्तीसाठी एकूण १० जागांसाठी केवळ एकच अर्ज प्राप्त झाला. त्यामुळे संबंधित पात्र विद्यार्थ्याची निवड केली. तर पदव्युत्तर पदवी, पदविका अभ्यासक्रमाच्या ३० जागांसाठी ८२ अर्ज आले होते..या विद्यार्थ्यांची पडताळणी करून पात्र ठरलेल्या २३ विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी जाहीर केली. पात्र ठरलेले विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून सिंगापूर, युनायटेड किंग्डम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नेदरलँड अशा देशांतील विद्यापीठांमध्ये शिक्षणासाठी जाणार आहेत.ही शिष्यवृत्ती गृह चौकशीच्या आधीन राहून मंजूर केली आहे. गृह चौकशीत विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्तीचा अर्ज दाखल करताना चुकीची माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास ही शिष्यवृत्ती रद्द करण्यात येते, असे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सांगितले..कोणत्याही विद्यार्थ्याने खोटी माहिती, कागदपत्रे सादर केल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्याला ताबडतोब पुढील शिक्षणासाठी अटकाव केला जाईल आणि त्याच्याकडून झालेल्या खर्चाची १५ टक्के चक्रवाढ व्याजानुसार वसुली करण्यात येईल. अशा विद्यार्थ्यांचा समावेश काळ्या यादीत करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने स्पष्ट केले..कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असतानाही केवळ नियोजनाच्या अभावामुळे पात्र विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशात जाऊ शकत नसल्याचे वास्तव आहे. वर्षानुवर्षे मोजक्याच विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळत आहे. योजनेसाठी विद्यार्थी पात्र असतानाही, त्यांच्यापर्यंत माहिती पोहचत नाही. परिणामी संपूर्ण एक वर्ष वाया जाते. ही केवळ एखाद्या विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक हानी नाही, तर राज्याच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेचे हे विदारक चित्र आहे.- कुलदीप आंबेकर, संस्थापक, स्टुडंट हेल्पिंग हॅंड्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.