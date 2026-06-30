LPU ची शैक्षणिक क्रांती! २.५ कोटींचे पॅकेज, इंडस्ट्री-बेस्ड डिग्री आणि 'ग्लोबल टेक इमर्शन'सह इंजिनिअरिंग शिक्षणाला दिली नवी दिशा

लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी (LPU) आपल्या भविष्य-केंद्रित शैक्षणिक पद्धती, उद्योग-आधारित (Industry-backed) बी.टेक अभ्यासक्रम, जागतिक भागीदारी आणि उत्कृष्ट प्लेसमेंटच्या जोरावर भारतातील आघाडीच्या इंजिनिअरिंग संस्थांमध्ये सातत्याने आपले स्थान मजबूत करत आहे. विद्यापीठाने नुकतेच वार्षिक २.५ कोटी रुपयांचे आंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट पॅकेज नोंदवले आहे, जे कोणत्याही भारतीय विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्याला मिळालेल्या सर्वोच्च पॅकेजेसपैकी एक आहे. ही कामगिरी एलपीयूच्या विद्यार्थ्यांची जागतिक स्तरावरील मोठी मागणी दर्शवते..प्लेसमेंट आणि करिअरच्या संधींची अधिक माहिती या व्हिडिओमध्ये पहा:येथे क्लिक करा - YouTube Video६००० हून अधिक नोकऱ्यांचे ऑफर्सया प्लेसमेंट हंगामात २,२२५ हून अधिक नामांकित कंपन्यांनी सहभाग घेतला आणि विविध क्षेत्रांत ६,००० हून अधिक नोकऱ्यांचे ऑफर्स दिले. यामध्ये अॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, सर्व्हिसनाऊ, इंटेल, आयबीएम, सिस्को, एसएपी लॅब्स, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स आणि ऑटोडेस्क यांसारख्या जागतिक टेक कंपन्यांचा समावेश होता. कॉम्प्युटर सायन्स, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल, एरोस्पेस यांसारख्या शाखांमधील विद्यार्थ्यांना आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI), क्लाउड कम्प्युटिंग, सायबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर डिझाइन आणि डेटा इंजिनिअरिंग यांसारख्या प्रगत क्षेत्रांत करिअरच्या मोठ्या संधी मिळाल्या आहेत..ग्लोबल कंपन्यांच्या सहकार्याने अभ्यासक्रमLPU च्या या यशामागे त्यांची उद्योगांशी जोडलेली शिक्षण पद्धती आहे. विद्यापीठ ५० पेक्षा जास्त विशेष अभ्यासक्रम प्रदान करते, जे गुगल क्लाउड, आईबीएम, इंटेल, कॉम्पटिया, जेबिया, क्वांटिफाय, पेटीएम आणि गीक्सफॉरगीक्स यांसारख्या जागतिक कंपन्यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये थेट कंपन्यांचे प्रमाणपत्र (Certifications), लाईव्ह प्रोजेक्ट्स आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन समाविष्ट आहे..'ग्लोबल टेक इमर्शन' आणि आंतरराष्ट्रीय संधीजागतिक दृष्टिकोन समोर ठेवून LPU ने बी.टेक कॉम्प्युटर सायन्स, एआय आणि सिस्टम डिझाइन अंतर्गत “ग्लोबल टेक इमर्शन” कार्यक्रम सुरू केला आहे. याद्वारे विद्यार्थ्यांना बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली-एनसीआर आणि दुबई यांसारख्या प्रमुख टेक हब्सना भेट देण्याची, तेथील स्टार्टअप्सचे संस्थापक, सीटीओ (CTO) आणि तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याची आणि प्रत्यक्ष प्रोजेक्ट्सवर काम करण्याची संधी मिळते. याशिवाय, ८० हून अधिक देशांमधील ५०० हून अधिक भागीदार विद्यापीठांमुळे विद्यार्थ्यांना अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपमध्ये आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सफर, सेमिस्टर एक्सचेंज आणि संयुक्त संशोधनाची संधी मिळते..रँकिंगमध्ये अव्वल स्थानलवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीला 'NAAC' कडून A++ मानांकन मिळाले आहे. तसेच 'NIRF २०२५' मध्ये भारतातील पहिल्या ५० संस्थांमध्ये आणि इंजिनिअरिंग श्रेणीत ४८ व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. 'टाइम्स हायर एज्युकेशन वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग २०२६' मध्येही एलपीयूने जागतिक स्तरावर आपली छाप पाडली आहे..'अर्न युअर फी बॅक' आणि 'एडू रिव्होल्यूशन'विद्यार्थ्यांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी एलपीयूने “अर्न युअर फी बॅक” (Earn Your Fee Back) हा अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे. याद्वारे पात्र विद्यार्थ्यांना यशस्वी प्लेसमेंटच्या माध्यमातून आपली शैक्षणिक फी परत मिळवण्याची संधी मिळते. याशिवाय, “एडू रिव्होल्यूशन” अंतर्गत विद्यार्थी शिक्षण घेत असतानाच लाईव्ह प्रोजेक्ट्स, हॅकाथॉन आणि उद्योगांशी जोडलेल्या कामांमधून कमाई करू शकतात. यामुळे पदवी पूर्ण होण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा खर्च भरून काढण्याची सुवर्णसंधी मिळते..अभ्यासासोबत कमाई कशी करावी, हे समजून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ पहा:येथे क्लिक करा - YouTube Videoप्रवेश प्रक्रिया सुरूवर्ष २०२६ साठीची प्रवेश प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. जागा मर्यादित असून अंतिम तारखा जवळ येत आहेत. भारताच्या या अत्यंत गतिमान आणि परिणाम-आधारित शैक्षणिक प्रणालीमध्ये आपली जागा निश्चित करण्यासाठी इच्छुकांनी खालील लिंकला भेट द्यावी.परीक्षा आणि प्रवेश प्रक्रियेच्या अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.