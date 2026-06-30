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LPU ची शैक्षणिक क्रांती! २.५ कोटींचे पॅकेज, इंडस्ट्री-बेस्ड डिग्री आणि 'ग्लोबल टेक इमर्शन'सह इंजिनिअरिंग शिक्षणाला दिली नवी दिशा

लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी (LPU) आपल्या भविष्य-केंद्रित शैक्षणिक पद्धती, उद्योग-आधारित (Industry-backed) बी.टेक अभ्यासक्रम, जागतिक भागीदारी आणि उत्कृष्ट प्लेसमेंटच्या जोरावर भारतातील आघाडीच्या इंजिनिअरिंग संस्थांमध्ये सातत्याने आपले स्थान मजबूत करत आहे.
lovely professional university (LPU)

lovely professional university (LPU)

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी (LPU) आपल्या भविष्य-केंद्रित शैक्षणिक पद्धती, उद्योग-आधारित (Industry-backed) बी.टेक अभ्यासक्रम, जागतिक भागीदारी आणि उत्कृष्ट प्लेसमेंटच्या जोरावर भारतातील आघाडीच्या इंजिनिअरिंग संस्थांमध्ये सातत्याने आपले स्थान मजबूत करत आहे. विद्यापीठाने नुकतेच वार्षिक २.५ कोटी रुपयांचे आंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट पॅकेज नोंदवले आहे, जे कोणत्याही भारतीय विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्याला मिळालेल्या सर्वोच्च पॅकेजेसपैकी एक आहे. ही कामगिरी एलपीयूच्या विद्यार्थ्यांची जागतिक स्तरावरील मोठी मागणी दर्शवते.

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