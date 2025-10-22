शेतीमधील मशिन लर्निंग

डॉ. राजेश ओहोळ - करिअर मार्गदर्शककृषी उत्पादकता आणि शाश्वत प्रगती तांत्रिक संशोधनातील धोरणात्मक गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, सेन्सर्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशिन लर्निंग, बिग डेटा आणि क्लाऊड कॉम्प्युटिंग यासारख्या विकसित तंत्रज्ञानामुळे कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होत आहेत. मशिन लर्निंगने मोठ्या प्रमाणात डेटाचे विश्लेषण करून आणि अचूक भाकीत मॉडेल तयार करून शेतीमध्ये साधनसामुग्री व्यवस्थापनात क्रांती घडवून आणली आहे. यामुळे शेती खर्च आणि पर्यावरणीय प्रभाव कमी करताना कृषी उत्पादकता आणि नफा सुधारत आहे. संपूर्ण पीक चक्रात कृषी क्षेत्रात मशिन लर्निंगचा वापर केला गेला आहे. .ते माती व्यवस्थापनापासून सुरू होते आणि रोबोटद्वारे पीक पिकण्याबाबत निर्णय घेण्यावर संपते. या प्रगतीमुळे भविष्यातील मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तयार असलेल्या अधिक शाश्वत आणि अनुकूलनीय कृषी क्षेत्राचा मार्ग मोकळा होतो. डेटा-चलित दृष्टिकोन वाढत असताना, कृषी लँडस्केप अधिक अत्याधुनिक आणि गतिमान भविष्याच्या उंबरठ्यावर आहे, जिथे तंत्रज्ञान आणि परंपरा जागतिक शेतीच्या सुधारणेसाठी सुसंवादीपणे एकत्र येतात..सद्य संशोधनशेतीमध्ये मशिन लर्निंगच्या एकात्मिकतेबाबत भविष्यातील संशोधन कृषी प्रणालींच्या चांगल्या आकलनासाठी विविध डेटा स्रोतांचा (जसे की उपग्रह/ड्रोन प्रतिमा, आयओटी आधारित सेन्सर डेटा आणि हवामान स्टेशन माहिती) वापर करण्यावर केंद्रित आहे. याव्यतिरिक्त, रोबोटिक्स आणि ऑटोमेशनसह मशिन लर्निंगचे एकत्रित उपयोजन शेतकरी किंवा कृषी उद्योगांसाठी जटिल कार्ये करण्यास सक्षम बुद्धिमान, स्वयं-शिक्षण प्रणालींसाठी संधी उपलब्ध करते. मर्यादित संसाधने असलेल्या प्रदेशांसाठी परवडणारे आणि स्केलेबल मशिन लर्निंग सोल्यूशन्स तयार करण्यासाठी भविष्यातील प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तंत्रज्ञानाचे फायदे विकसनशील क्षेत्रातील लहान शेतकरी आणि समुदायांपर्यंत पोहोचतील व याची खात्री होईल. हे संशोधन कृषी क्षेत्राला पुढे नेईल, ज्यामुळे अधिक शाश्वत, कार्यक्षम आणि लवचिक कृषी प्रणाली निर्माण होतील..संशोधन आव्हानेशेतीमध्ये मशिन लर्निंग लागू करताना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात डेटाचे व्यवस्थापन आणि पुरेशा पायाभूत सुविधांची आवश्यकता समाविष्ट आहे. महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे विस्तृत कृषी डेटा एकत्रित करणे आणि त्याचे विश्लेषण करणे, त्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान आणि शेती पद्धती आणि पीक जीवशास्त्राचे सखोल आकलन आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, भाकीत मॉडेल्सची अचूकता आणि विश्वासार्हता डेटाच्या गुणवत्तेवर आणि प्रतिनिधित्वावर लक्षणीयरीत्या अवलंबून असते. शाश्वत शेतीसाठी मशिन लर्निंग अनुप्रयोगांमध्ये लक्षणीय प्रगती असूनही, अजूनही महत्त्वाची कमतरता आहे आणि अनेक क्षेत्रांमध्ये सखोल आणि पद्धतशीर आकलनाचा उल्लेखनीय अभाव आहे..कोण सहभागी होऊ शकते?शेतीमध्ये मशिन लर्निंगच्या व्यापक अवलंबनाच्या सामाजिक-आर्थिक परिणामांचे मूल्यांकन करणारे सखोल अभ्यास करण्यासाठी, शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाची पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार या संशोधन क्षेत्रात प्रवेश करू शकतात. आंतरविद्याशाखीय ज्ञान असलेले मशिन लर्निंग व्यावसायिक यांच्या सहकार्याने कृषी शास्त्र, अभियांत्रिकी, वनस्पतिशास्त्र व रसायनशास्त्र या विशिष्ट क्षेत्रातील उमेदवार मशिन लर्निंग प्रयोगात योगदान देऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.