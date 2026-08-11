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AAI Scheme: महिलांनो, पर्यटन व्यवसाय सुरू करा! सरकार देणार १५ लाखांपर्यंत कर्ज, व्याजाचाही परतावा

MAHARASHTRA WOMEN TOURISM BUSINESS LOAN WITH AAI SCHEME: महिलांना पर्यटन क्षेत्रात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १५ लाखांपर्यंत कर्ज आणि पात्रतेनुसार व्याजाचा परतावा देणाऱ्या ‘आई’ महिला केंद्रित पर्यटन धोरणाची जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
Maharashtra Tourism Loan Scheme for Women: Get Up to ₹15 Lakh Loan

Maharashtra Tourism Loan Scheme for Women: Get Up to ₹15 Lakh Loan

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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AAI WOMEN TOURISM POLICY MAHARASHTRA: महिलांमध्ये पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजकता आणि नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत 'आई' महिला केंद्रित पर्यटन धोरण राबविण्यात येत आहे. या धोरणांतर्गत पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित विविध व्यवसाय सुरू करण्यासाठी महिलांना बँकेमार्फत १५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

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