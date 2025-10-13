एज्युकेशन जॉब्स

HSC SSC Exam : बारावीची परीक्षा १० फेब्रुवारीपासून; तर दहावीची २० फेब्रुवारीपासून होणार सुरू

पुणे - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (राज्य मंडळ) फेब्रुवारी-मार्च २०२६मध्ये होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या परीक्षेच्या तारखा सोमवारी जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार बारावीची परीक्षा १० फेब्रुवारीपासून, तर दहावीची परीक्षा २० फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे, अशी माहिती राज्य मंडळाने दिली आहे.

