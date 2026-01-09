एज्युकेशन जॉब्स

HSC Hall Ticket 2026 : बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! परीक्षेचे प्रवेशपत्र 'या' दिवसापासून मिळणार!

12th Exam : बारावीच्या परीक्षेची प्रवेशपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहेत. विद्यार्थ्यांनी आपल्या महाविद्यालयातून प्राचार्यांच्या सही-शिक्क्यासह ही प्रवेशपत्रे विनामूल्य प्राप्त करायची आहेत.
Maharashtra Board HSC Exam Schedule 2026

Maharashtra Board HSC Exam Schedule 2026

sakal

मीनाक्षी गुरव @GMinakshi_Sakal
Updated on

पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेची प्रवेशपत्रे येत्या सोमवारपासून (ता. १२) उपलब्ध होणार आहेत. सर्व उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना बारावीच्या परीक्षेची प्रवेशपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने मंडळाच्या ‘www.mahahsscboard.in’ या संकेतस्थळावर सोमवारपासून उपलब्ध होणार आहेत, अशी माहिती राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी प्रकटनाद्वारे दिली आहे.

‘www.mahahsscboard.in
Loading content, please wait...
exam
Examination
education
update
HSC Board Examination
12th standard students

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com