मुंबई : सीईटी सेलने शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ साठी पदवी आणि पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर केले आहे. यंदा २१ सीईटी परीक्षा घेण्यात येणार असून, त्यापैकी ११ अभ्यासक्रमांसाठी दोन वेळा परीक्षा देण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे..पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन मॅनेजमेंट, पोस्ट ग्रॅज्युएट सर्टिफिकेट इन मॅनेजमेंट आणि जनरल नर्सिंग अँड मिडवायफरी या तीन अभ्यासक्रमांच्या सीईटी प्रथमच घेतल्या जाणार आहेत. जानेवारीत परीक्षा सुरू होऊन १० जून २०२७ पर्यंत विविध सीईटी परीक्षा पार पडणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. विद्यार्थ्यांनी अधिकृत वेळापत्रक https://cetcell. mahacet.org/संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे..Mumbai News: विल्यम-केट यांची गल्ली क्रिकेट ते रिक्षातून सफर; स्ट्रीट फूडचाही घेतला आस्वाद .सीईटीदोन संधीच्या संभाव्य तारखाएमबीए, एमएमएस, पीजीडीएम : २८ ते ३० जानेवारी आणि १ ते ३ एप्रिलएलएलबी (५ वर्षीय) : २८ ते २९ मार्च आणि २४ मेपीसीबी समूह: ८ ते १३ एप्रिल आणि ६ ते ८ मेपीसीएम समूह : १६ ते २६ एप्रिल आणि १० ते १५ मेबीएचएमसीटी, बीसीए, बीबीए बीबीएम : २८ ते ३० एप्रिल आणि २७ ते २८ मे.इतरएम. एचएमसीटी : २४ मार्चएमसीए: २७ मार्चएएसी-कला शिक्षण: ११ एप्रिलबी. डिझाईन : १८ एप्रिलएलएलबी (तीनवर्षीय) : ४ व ५ मे.रेल्वेत सीट क्रमांक ७३ गायब, रिझर्व्हेशन असूनही वृद्धाची फरफट; अनेक डब्यात गोंधळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.