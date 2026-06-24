Government Recruitment: मोठी बातमी! आरोग्य विभागात लवकरच पदभरती; पदनिर्मितीचा जीआर निघाला, राज्यात एवढ्या जागा रिक्त

Government Job 2026: राज्य सरकार लवकरच आरोग्य विभागात पदभरती करण्याच्या तयारीत आहे. बुधवार, दि. २४ जून रोजी सरकारने एक शासन निर्णय जारी करत ५ हजार २२३ पदे नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. पदभरती संदर्भातील कार्यवाही लवकरच सुरु होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे..राज्यातील ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अधिक बांधकाम पूर्ण झालेल्या नवनिर्मित व श्रेणीवर्धीत एकूण २५९ रुग्णसंस्थांसाठी शासन निर्णय हा शासन निर्णय काढण्यात आलेला आहे. यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, परिसेविका, अधिपरिचारिका, रक्तपेढी तंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता, मुकादम, सफाईगार, शिपाई, सहाय्यक स्वयंपाकी, पहारेकरी, कार्यालयीन अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक यासह इतरही पदांचा समावेश आहे.राज्य शासनाच्या ज्या आरोग्य संस्थांमध्ये जागा रिक्त आहेत, त्यात जिल्हा रुग्णालय ठाणे, जिल्हा रुग्णालय, बीड, जिल्हा रुग्णालय अकोला, सामान्य रुग्णालय- मंचर, आंबेगाव, इचलकरंजी, सामान्य रुग्णालय, इचलकरंजी, संदर्भ सेवा रुग्णालय ठाणे, नाशिक..तसेच ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये उपजिलहा रुग्णालय- अंजनगाव सुर्जी, चिखली जि. बुलढाणा, वरुड जि. अमरावती, सोयगाव, धानोरा जि. गडचिरोली, माजलगाव जि. बीड, आटपाटी जि. सांगली, जत जि. सांगली, देवगड जि. सिंधुदुर्ग, दोडामार्ग जि. सिंधुदुर्ग, अमळनेर जि. जळगाव, मानत जि. परभणी, अजिंठा जि. छ. संभाजी नगर या सर्व रुग्णालयांची क्षमता ३० खाटांवरुन ५० खाटांवर वाढविण्यात येत आहे. त्यामुळे येतील रिक्त जागांची भरती होईल.यासोबतच ३० खाटांवरुन १०० खाटांच्या रुग्णालयांमध्ये उपजिल्हा रुग्णालय- अकोट जि. अकोला, मोर्शी जि. अमरावती, जामखेड जि. अहिल्यानगर, सुपा जि. पुणे, बार्शी जि. सोलापूर, घनसावंगी जि. जालना या रुग्णालयांचा समावेश आहे..स्त्री रुग्णालय हिंगोली, नाशिक येथे १०० खाटा नव्याने निर्माण करण्यात येत असल्याने त्यासाठीही वेगळी पदनिर्मिती करण्यात येत आहे. ट्रॉमा केअर युनिट चाळीसगाव, मेहकर, वडगाव मावळ, उमरेड, कुर्डूवाडी या रुग्णालयांचाही समावेश आहे.एवढंच नाही तर आयुष रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आदिवासी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, राज्यस्तरिय प्रशिक्षण केंद्र, राज्यस्तरिय औषधी भांडार या संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पद निर्माण करण्यात आलेले आहेत. २५९ रुग्णसंस्थांसाठी एकूण ५२२३ पदे निर्मितीच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.